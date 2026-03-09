Việt Nam góp tiếng nói thanh niên cho sáng kiến Thế hệ tiếp nối AFF 2026

Ngày 9/3, tại Jakarta (Indonesia) đã diễn ra hội thảo “Thế hệ tiếp nối Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Chiến lược và Kỹ năng cho Lãnh đạo Khu vực,” quy tụ các nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng đến từ các nước Đông Nam Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, hội thảo là sáng kiến do Vương quốc Anh đề xuất và tài trợ, được Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) điều phối, nhằm tạo nền tảng để thanh niên tham gia sâu hơn vào các cuộc thảo luận về tương lai khu vực, đồng thời chuẩn bị cho các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF).

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Phái đoàn Việt Nam tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Tôn Thị Ngọc Hương nhấn mạnh sự tham gia của các nhà lãnh đạo trẻ đầy triển vọng đến từ khắp ASEAN và Vương quốc Anh tại sự kiện này sẽ mang đến nguồn năng lượng trẻ cho mối quan hệ đối tác năng động ASEAN-Anh vốn đã phát triển cả về chiều sâu và bề rộng trong 5 năm qua, đồng thời phản ánh tương lai chung mà hai bên đang cùng nhau xây dựng.

Đại sứ tin tưởng những góc nhìn mới mẻ, tư duy đổi mới và những bài học rút ra từ hội thảo này sẽ được đề xuất cho AFF 2026, đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ trong việc định hình tương lai của ASEAN theo cách mà các chủ nhân tương lai của ASEAN mong muốn.

Phó Trưởng Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN kiêm Tham tán Chính trị–An ninh Ben Matthews cho biết Vương quốc Anh mong muốn cùng ASEAN thúc đẩy các ưu tiên như tăng cường an ninh y tế, đẩy nhanh chuyển đổi xanh, thúc đẩy hội nhập kinh tế và đề cao vai trò của phụ nữ trong hòa bình và an ninh.

Ông cũng dẫn các sáng kiến gần đây của ASEAN về thanh niên, hòa bình và an ninh là minh chứng cho nỗ lực trao quyền cho thế hệ trẻ, và khẳng định Vương quốc Anh sẵn sàng đồng hành, trong đó có việc hỗ trợ các hoạt động kết nối và đối thoại với thanh niên trong khu vực.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, đại diện đến từ Việt Nam - Đào Minh Hoàng cho rằng các hoạt động giao lưu và đối thoại tại sự kiện sẽ tạo không gian thuận lợi để thanh niên trong khu vực ASEAN chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm, tăng cường kết nối và hợp tác giữa thế hệ trẻ trong khu vực. Qua đó cùng hướng tới mong muốn chung là đóng góp cho sự đoàn kết và định hướng phát triển tích cực của khu vực trong bối cảnh thế giới ngày càng nhiều biến động.

Tại hội thảo, các đại biểu được cung cấp kiến thức nền tảng về xây dựng Cộng đồng ASEAN, trong đó có các trụ cột của Tầm nhìn ASEAN 2045, bối cảnh địa chính trị khu vực và các cơ chế hợp tác của ASEAN. Chương trình cũng bao gồm các bài giảng, đối thoại chuyên gia và các hoạt động mô phỏng đàm phán nhằm rèn luyện kỹ năng ngoại giao, tranh luận và xây dựng đồng thuận - những yếu tố cốt lõi trong phương thức hoạt động của ASEAN.

Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia các chuyến tham quan thực địa tới một số cơ quan liên quan của ASEAN và các công ty công nghệ tại Jakarta nhằm hiểu rõ hơn về sự phối hợp giữa các thể chế khu vực và khu vực tư nhân trong thúc đẩy các ưu tiên chung.

Hội thảo là bước chuẩn bị cho Hội nghị bàn tròn Thanh niên AFF, dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội, nơi các đại biểu trẻ sẽ tiếp tục thảo luận và hoàn thiện Tuyên bố Tầm nhìn Thanh niên AFF 2030, phản ánh khát vọng chung của thanh niên Đông Nam Á về một khu vực hòa bình, đổi mới và phát triển bền vững./.

AFF 2025: Khẳng định vị thế của ASEAN trong thế giới nhiều biến động Hơn 600 đại biểu tham dự trực tiếp, trong đó có trên 230 đại biểu quốc tế, cùng các đại biểu gửi thông điệp đã có những chia sẻ, phân tích làm rõ cơ hội và thách thức của Cộng đồng ASEAN.