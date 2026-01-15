Thủ tướng: Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực trong hợp tác số ASEAN

Sáng 15/1, Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 do Việt Nam đăng cai đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và chuyển đổi số của các nước thành viên ASEAN; Trưởng đoàn các Đối tác Đối thoại; ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN; ông Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Công nghệ; các đại sứ, đại biện; đại diện doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng các Bộ trưởng ASEAN, đại biểu quốc tế, đại diện cộng đồng doanh nghiệp công nghệ đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 - ADGMIN 6 tại Thủ đô Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình.

Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN và thế giới đang trải qua những chuyển đổi mang tính căn bản, toàn diện. Trong đó, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trở thành động lực tăng trưởng mới và dần khẳng định vị trí là trụ cột phát triển bền vững của thế giới nói chung, từng quốc gia nói riêng.

Sự phát triển mạnh mẽ của các hệ sinh thái số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức kết nối giữa con người và tương tác giữa các quốc gia, đặt ra yêu cầu vừa cấp bách, vừa lâu dài, mang tính chiến lược về việc xây dựng hạ tầng số đồng bộ, thể chế số bao trùm và phát triển nhân lực số chất lượng cao. Dữ liệu đã trở thành nguồn tài nguyên chiến lược mới.

Năng lực làm chủ và kết nối dữ liệu không chỉ quyết định hiệu quả quản trị đất nước, năng lực cạnh tranh quốc gia, mà còn mở rộng không gian hợp tác trong ASEAN và ASEAN với thế giới.

Trí tuệ nhân tạo đang lan tỏa mạnh mẽ, giữ vai trò trung tâm trong kỷ nguyên số đòi hỏi ASEAN cần thúc đẩy phát triển cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới để nhân rộng cho toàn khu vực. Đồng thời, phát triển trí tuệ nhân tạo phải gắn với tiêu chuẩn đạo đức, lấy con người làm trung tâm, phục vụ mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đánh giá từ khi gia nhập, Việt Nam luôn xác định ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại. Trong kỷ nguyên số, sự phát triển bền vững của Việt Nam càng gắn kết mật thiết với sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng của Cộng đồng ASEAN.

Việt Nam đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ về tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhấn mạnh tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển đổi số.

Hạ tầng số có bước nhảy vọt về năng lực, công nghệ và chất lượng; phủ sóng 5G đạt 91,2% dân số; tốc độ Internet di động năm 2025 thuộc top 20 thế giới, tăng 50 bậc so với cuối năm 2020; khai thác tuyến cáp quang trên đất liền nối (dài 3.900km), kết nối với 5 quốc gia ASEAN.

Chính phủ số được đẩy mạnh; triển khai quyết liệt dịch vụ công trực tuyến hướng đến nền hành chính không giấy tờ. Kinh tế số ngày càng khẳng định là một động lực tăng trưởng mới; tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử đạt 25%/năm, quy mô thương mại điện tử năm 2025 đạt khoảng 36 tỷ USD, gấp 3 lần năm 2020.

Xã hội số phát triển rộng khắp với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau,” người dân ngày càng được thụ hưởng nhiều dịch vụ, tiện ích số. An ninh mạng được đặc biệt quan tâm; tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội); chỉ số An ninh mạng toàn cầu xếp thứ 16 thế giới; xếp thứ 3 ASEAN.

Hướng tới Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 phát triển năng động, tự cường và gắn kết, Thủ tướng chia sẻ ba định hướng lớn, mang tính gợi mở cho Hội nghị. Đó là tăng cường niềm tin số và xây dựng thể chế thích ứng.

ASEAN cần thúc đẩy xây dựng một hệ sinh thái số nhân văn, lấy con người làm trung tâm, được dẫn dắt bởi các chuẩn mực đạo đức và bảo vệ lợi ích hài hòa của mọi chủ thể.

Các bên triển khai thực chất Hướng dẫn của ASEAN về quản trị và đạo đức trí tuệ nhân tạo; từng bước vận hành hiệu quả Mạng lưới an toàn trí tuệ nhân tạo khu vực.

ASEAN cần đẩy mạnh hoàn thiện khung khổ pháp lý và cơ chế phối hợp về dữ liệu dùng chung; thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo theo hướng minh bạch, linh hoạt và có trách nhiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với đó, ASEAN phát triển hạ tầng số hiện đại, thúc đẩy kết nối số thông minh, đồng bộ và bền vững. ASEAN nâng cấp hạ tầng số để đáp ứng nhu cầu phát triển và tăng khả năng chống chịu, nhất là hệ thống cáp quang (biển và đất liền) và trung tâm dữ liệu.

ASEAN cần sớm xúc tiến, hợp tác nghiên cứu và phát triển vệ tinh để phục vụ giám sát thiên tai, quản lý tài nguyên, cung cấp Internet cho vùng sâu, vùng xa, hải đảo...

Đồng thời, ASEAN sớm nghiên cứu xây dựng lưới điện xanh, sạch và an toàn, đảm bảo nguồn năng lượng bền vững phục vụ cho hạ tầng số và kết nối số. ASEAN cần đẩy mạnh kết nối xuyên biên giới nơi dòng chảy dữ liệu chung và giao dịch số được lưu thông thông suốt, liền mạch như thanh toán số, thương mại điện tử, chữ ký số, định danh số...

Trong bảo đảm an ninh mạng và phát triển nhân lực số, Thủ tướng cho rằng ASEAN cần nâng cao hiệu quả chia sẻ thông tin, tăng cường diễn tập chung và củng cố lòng tin để ứng phó kịp thời, hiệu quả các cuộc tấn công mạng; đẩy mạnh hợp tác phòng chống lừa đảo trực tuyến, tội phạm mạng; tăng cường phát triển nhân lực số chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây...

Đồng thời, ASEAN cần đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số toàn dân như “Phong trào bình dân học vụ số” của Việt Nam với phương châm “lấy con người làm trung tâm” và “không ai bị bỏ lại phía sau.”

“Trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,” Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các nước còn khó khăn để thu hẹp khoảng cách số và cùng phát triển. Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các nước trên cơ sở minh bạch, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, cùng kiến tạo một Cộng đồng số ASEAN đoàn kết, tự cường, thịnh vượng,” Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Hội nghị Bộ trưởng ASEAN số lần thứ 6 sẽ là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị của ASEAN từ kết nối hạ tầng số sang kết nối trí tuệ, kết nối niềm tin.

Những cam kết tại Hội nghị sẽ góp phần hình thành khung thể chế đồng bộ, hạ tầng số liên thông và không gian số an toàn, tạo nền tảng cho phát triển, thu hẹp khoảng cách số, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của ASEAN, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị số khu vực và toàn cầu, hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tinh thần đoàn kết là sợi dây liên kết bền chặt làm nên sức mạnh, bản sắc ASEAN là thống nhất trong đa dạng, đồng thuận trong khác biệt, hợp tác để có lợi ích, đối thoại tăng cường niềm tin, cùng nhau hướng tới một tương lai hòa bình, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và hợp tác, chúng ta có đầy đủ niềm tin rằng những cam kết hôm nay sẽ được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể ngày mai, góp phần mở ra kỷ nguyên số thịnh vượng, bao trùm và bền vững cho ASEAN, vì lợi ích phát triển trường tồn của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới.

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) là cơ chế hợp tác cấp Bộ trưởng quan trọng của ASEAN trong lĩnh vực số, nhằm rà soát tiến độ triển khai các khuôn khổ và sáng kiến hợp tác số của khu vực, trao đổi định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khuôn khổ Hội nghị ADGMIN lần thứ 6, Việt Nam tổ chức chuỗi các sự kiện liên quan về hợp tác số của ASEAN trong thời gian từ ngày 12-16/1 tại Hà Nội.

Chuỗi sự kiện bao gồm các Hội nghị Quan chức Cao cấp Số ASEAN (ADGSOM) lần thứ 6, các phiên họp của nhóm công tác chuyên môn, phiên họp với các Đối tác Đối thoại, Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 cùng một số hoạt động bên lề nhằm tăng cường trao đổi, kết nối, hợp tác giữa các quốc gia thành viên và đối tác.

Các hội nghị tập trung rà soát tiến độ triển khai các khuôn khổ hợp tác số của ASEAN, thảo luận các ưu tiên, định hướng hợp tác trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy một không gian số ASEAN an toàn, tin cậy, bao trùm và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ số./.

