Đại hội XIV của Đảng: Tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển mới

40 năm đổi mới của đất nước là hành trình khẳng định con đường phát triển đúng đắn dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong dòng chảy đó, Tuyên Quang - tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, giàu truyền thống cách mạng đã từng bước vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế, vươn lên bằng chính nội lực của mình.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu những chuyển biến rõ nét, tạo nền tảng quan trọng để bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường

Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển nhanh và bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang luôn xác định việc phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt.

Theo ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong tỉnh; chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện tốt chính sách dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.”

Từ định hướng đó, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chương trình, đề án lớn, sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở.

Nổi bật là việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; các chính sách xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững.

Điểm chung xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện là lấy người dân làm trung tâm, chủ thể của phát triển. Từ chủ trương của Đảng đến hành động của chính quyền và sự hưởng ứng của nhân dân đã hình thành sự đồng thuận cao trong xã hội, tạo nên sức mạnh nội sinh quan trọng để Tuyên Quang vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên.

Nhờ triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã mang lại những kết quả tích cực, rõ nét; diện mạo vùng nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có sự thay đổi toàn diện từ kết cấu hạ tầng thiết yếu đến các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.

Dấu ấn nhiệm kỳ

Trong bối cảnh chịu tác động của dịch bệnh, thiên tai và nhiều yếu tố bất lợi, kinh tế Tuyên Quang vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá.

Các chỉ tiêu chủ yếu, mục tiêu tổng quát đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản hoàn thành; trong đó nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu ở mức cao. Tỉnh Tuyên Quang cũ hoàn thành 15/15 chỉ tiêu, hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Tuyên Quang đặt nhiều kỳ vọng trong giai đoạn phát triển mới. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Tỉnh Hà Giang cũ hoàn thành 19/22 chỉ tiêu chủ yếu, đảm bảo mục tiêu phấn đấu là tỉnh phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa.

Trong nhiệm kỳ qua, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 năm của tỉnh Tuyên Quang cũ đạt 8,01%; quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 55.162 tỉ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2020.

Trong khi đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 năm của tỉnh Hà Giang cũ đạt 5,9%; quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 40.950 tỉ đồng, tăng 1,58 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân 5 năm tăng khá.

Chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự trở thành phong trào sâu rộng với 35 xã nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân. Nhiều địa phương đã phát huy tốt tinh thần chủ động của người dân trong hiến đất, góp công, góp của, cùng chính quyền xây dựng hạ tầng, chỉnh trang thôn, bản.

Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn, phát huy; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú. Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được đổi mới; mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm.

Công tác giảm nghèo bền vững là điểm sáng nổi bật, thể hiện rõ ý chí vươn lên của người dân và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

Tại tỉnh Tuyên Quang cũ, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 23,45% (năm 2021) xuống còn khoảng 7,38% (năm 2025). Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho 13.995 hộ, với tổng kinh phí trên 1.255 tỷ đồng.

Ở tỉnh Hà Giang cũ, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022- 2025 giảm bình quân 5,87%/năm, ước cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn 31,65%; giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ xóa nhà ở tạm, dột nát cho trên 26.000 hộ nghèo, cận nghèo.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại, hợp tác từng bước mở rộng, góp phần thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả như: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 330 xã xuống còn 124 xã (giảm 62,4%); sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh từ 27 sở xuống còn 14 sở; giảm 92 đầu mối bên trong các sở (tương đương 24%); sắp xếp lại toàn bộ các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, chuyển về cấp tỉnh hoặc cấp xã, phường quản lý.

Tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, giảm trên 50%; giảm 173 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thành lập 372 phòng chuyên môn cấp xã, 124 trung tâm phục vụ hành chính công xã.

Việc tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian đã góp phần rút ngắn quy trình chỉ đạo, điều hành, khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng thuận xã hội, khát vọng vươn lên

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Trung tâm Hành chính công xã Lũng Cú (Tuyên Quang) vận hành hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ người dân. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới, Tuyên Quang đang đứng trước những thời cơ và yêu cầu phát triển mới. Thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 là nền tảng quan trọng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, phát huy cao nhất nội lực.

Bí thư chi bộ, người uy tín thôn Nà Tang, xã Hùng Lợi (Tuyên Quang) chia sẻ ông luôn tuyên truyền đến bà con sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhưng quan trọng là bà con mình phải tự cố gắng làm ăn, bỏ dần hủ tục, không nghe lời xúi giục của kẻ xấu, giữ gìn đoàn kết thì cuộc sống mới tốt lên.

Những năm gần đây, đường sá thuận lợi hơn, con cháu được đi học đầy đủ, bà con cũng chủ động lao động sản xuất, nhiều người trẻ mạnh dạn khởi nghiệp ngay tại quê hương nên đời sống của đồng bào Mông, Dao ở Nà Tang ngày càng được nâng lên. Bà con rất tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và mong Đại hội XIV tiếp tục có những chính sách quan tâm, hỗ trợ hơn nữa đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ở góc nhìn của cán bộ từng có nhiều năm gắn bó với địa phương, ông Ngụy Văn Thận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang cho rằng, một điểm nhấn lớn cũng là chủ trương đúng đắn của Đảng trong nhiệm kỳ qua là thực hiện sáp nhập đơn vị và tinh gọn bộ máy hành chính.

Điều quan trọng trong nhiệm kỳ tới là tổ chức thực hiện thật tốt, phát huy hiệu quả không gian phát triển mới. Ông Ngụy Văn Thận cũng bày tỏ nhân dân rất kỳ vọng vào Đại hội XIV, tin tưởng Đại hội sẽ có những quyết định then chốt đưa kinh tế nước ta có sự bứt phá. Từ nhưng quyết sách đúng đắn, đời sống của nhân dân sẽ được cải thiện vượt bậc, thu nhập bình quân phải đạt ở mức trung bình cao.

Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đang đặt nhiều kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới là tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo tồn văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Trong khí thế mới, niềm tin mới, Tuyên Quang hướng tới Đại hội XIV của Đảng với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận xã hội sâu rộng, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới./.

