Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng vào những quyết sách mạnh mẽ, sát thực tiễn

Cùng với cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Cà Mau, vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, đã gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào các định hướng chiến lược của Đảng

Những quyết sách lớn trong kỷ nguyên mới.

Các đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Cà Mau được nghiên cứu các văn kiện của Trung ương và tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, nghiêm túc, tập trung vào những vấn đề trọng tâm.

Quan tâm, chăm bồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Phạm Tuấn Tài, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, định hướng con đường phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chủ đề Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc-nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Anh Phạm Tuấn Tài tin tưởng rằng, Đại hội XIV của Đảng sắp tới sẽ đề ra những chủ trương, định hướng, giải pháp cụ thể trong công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống… giúp thế hệ trẻ vững vàng về tư tưởng, có khát vọng cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. Cùng đó là những chủ trương đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp… để qua đó, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Phạm Tuấn Tài, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, anh cũng như thế hệ trẻ của tỉnh Cà Mau bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng vào những định hướng chiến lược mà Đại hội sẽ đề ra cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Anh rất vinh dự khi được tham dự Đại hội, mang theo niềm tự hào và đặt trọn niềm tin: Đại hội XIV sẽ là một Đại hội lịch sử, mở ra một trang mới cho sự phát triển.

Anh tin tưởng Đại hội sẽ có những quyết sách chiến lược để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đất nước Việt Nam phồn vinh-hạnh phúc-giàu mạnh-hiện đại. Với vai trò là Thủ lĩnh của tuổi trẻ tỉnh Cà Mau, anh nguyện cống hiến hết sức mình để đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển chung ấy.

Khoa học, công nghệ-chìa khóa cho sự phát triển

Sau hợp nhất, Cà Mau có không gian và tiềm năng phát triển mới, được cộng hưởng từ lợi thế của hai tỉnh trước đây, cùng với những định hướng, quan điểm đầu tư mang tính chiến lược của Trung ương, tỉnh Cà Mau hội tụ nhiều điều kiện để trở thành cực tăng trưởng xanh và là một động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định mục tiêu, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, quyết tâm đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh. Nhất là đặc biệt chú trọng phát triển giao thông, cảng biển, dịch vụ logistics mang tính lưỡng dụng; ưu tiên triển khai các công trình ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước…

Ông Mai Hữu Chinh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh Cà Mau, bày tỏ kỳ vọng lớn vào các định hướng phát triển khoa học-công nghệ trong nhiệm kỳ mới. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, năng động, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm khoảng 10%-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.000 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đến năm 2030 khoảng 8,0-8,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GRDP; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 khoảng từ 20% trở lên; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm khoảng 17 tỷ USD; tổng thu ngân sách 5 năm khoảng 65.000 tỷ đồng…

Từ góc nhìn chuyên gia, ông Mai Hữu Chinh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh Cà Mau, bày tỏ kỳ vọng lớn vào các định hướng phát triển khoa học, công nghệ trong nhiệm kỳ mới. Theo ông, khoa học, công nghệ là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của quốc gia.

Dẫn chứng từ thực tiễn địa phương, ông Mai Hữu Chinh cho rằng, dù chi phí sản xuất còn cao, nhưng ngành Tôm Việt Nam vẫn giữ được vị thế nhờ đẩy mạnh chế biến sâu và ứng dụng công nghệ, qua đó nâng cao giá trị gia tăng. Trong bối cảnh đến năm 2028 hạ tầng giao thông Cà Mau cơ bản hoàn thiện, việc đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ ngay từ bây giờ có ý nghĩa quyết định để khai thác hiệu quả cảng biển Hòn Khoai, dịch vụ logistics và các dự án năng lượng tái tạo.

Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh Cà Mau kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng dữ liệu, tạo điều kiện để dụng khoa học, công nghệ thực sự trở thành động lực đổi mới sáng tạo và phát triển.

Những kỳ vọng từ đời sống, sản xuất của người dân

Lão nông Nguyễn Văn Trung (xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) tin tưởng Đại hội XIV sắp tới sẽ là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Từ cánh đồng tôm-lúa của vùng đất Phước Long (tỉnh Cà Mau), lão nông Nguyễn Văn Trung (xã Phước Long) tin tưởng rằng, Đại hội XIV sắp tới sẽ là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước. Không chỉ tin tưởng, kỳ vọng ở những định hướng chiến lược vĩ mô, niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng còn được kết tinh từ những mong mỏi rất thiết thực của người dân.

Ông Trung cho biết, từ khi chuyển sang sản xuất tôm-lúa, đời sống kinh tế gia đình từng bước ổn định; việc đưa giống lúa ST vào canh tác đã giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ thực tiễn đó, ông mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi… tạo điều kiện để nông sản vùng sâu, vùng xa thuận lợi trong tiêu thụ, tránh tình trạng được mùa, mất giá và ngược lại.

Hướng tới Đại hội XIV-dấu mốc quan trọng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, người dân xã Vĩnh Lộc (tỉnh Cà Mau) kỳ vọng Đại hội sẽ có những quyết sách mạnh mẽ, sát thực tiễn hơn đối với phát triển kinh tế vùng và giải quyết các vấn đề dân sinh.

Ông Phạm Thành Trung ấp Cầu Đỏ (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau) kỳ vọng, Đại hội XIV sẽ có những quyết sách mạnh mẽ, sát thực tiễn, gắn với đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa, với người cao tuổi. Nhất là có các chính sách chăm lo y tế với người cao tuổi. Đặc biệt là cần quan tâm đến việc phát triển cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa để mang lại động lực phát triển, tạo sự thuận lợi trong việc giao thương, đi lại và học tập của người dân vùng sâu.

“Tôi tin tưởng rằng, kỳ Đại hội lần này sẽ tiếp tục đưa đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và bứt phá hơn nữa,” ông chia sẻ.

Những ý kiến từ địa đầu cực Nam Tổ quốc thể hiện sự đồng thuận cao giữa ý Đảng và lòng dân. Sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Cà Mau không chỉ hướng tới tăng trưởng kinh tế, mà còn là mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, hiện đại, nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ xác định tư duy, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược để nước ta vững bước tiến lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới./.

Đại hội XIV của Đảng: Bảo đảm an sinh xã hội gắn với phát triển bền vững Công tác nhân đạo năm 2026 đặt trọng tâm vào việc kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm tổ chức Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoạt động ổn định, thông suốt sau sáp nhập.