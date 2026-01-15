Thành phố Hồ Chí Minh: “Siêu đô thị” đã sẵn sàng cho vận hội mới

Chiếm 23,5% GDP và 1/3 tổng thu ngân sách cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc năm 2025 bằng những con số kỷ lục bất chấp những thách thức từ việc tái cấu trúc bộ máy hành chính và mở rộng không gian phát triển.

Từ những kết quả ấn tượng của năm 2025, Thành phố không chỉ khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế cả nước mà còn sẵn sàng cho “vận hội mới” với mục tiêu tăng trưởng hai con số, GRDP bình quân 9.800 USD và tầm nhìn trở thành “siêu đô thị” quốc tế nằm trong Top 100 thành phố đáng sống của thế giới.

Nhân dịp đầu năm 2026, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về những dấu ấn mà thành phố đã đạt được, cũng như lộ trình hiện thực hóa mục tiêu mà Đảng bộ thành phố đã đặt ra trong năm 2026 và nhiệm kỳ 2025-2030.

- Xin Ông cho biết những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2025, đặc biệt là giai đoạn kể từ ngày 01 tháng 7 khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được: Năm 2025 là một cột mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, không chỉ là năm “về đích” thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, mà còn là năm Thành phố chuyển mình mạnh mẽ cả về không gian phát triển lẫn thể chế quản trị. Đây là giai đoạn được xem là “thử lửa” đối với năng lực quản trị của Thành phố mới.

Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc năm 2025 bằng những con số kỷ lục bất chấp những thách thức từ việc tái cấu trúc bộ máy hành chính và mở rộng không gian phát triển.

Từ ngày 1/7/2025, khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hoàn tất hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh mới trở thành một siêu đô thị với diện tích hơn 6.772 km2, dân số khoảng 14 triệu người. Việc sắp xếp đơn vị hành chính được triển khai quyết liệt, giảm từ 441 xuống còn 168 đơn vị cấp xã, đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, giúp bộ máy đi vào hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kiểm tra Trung tâm Dịch vụ Hành chính công phường Bà Rịa. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Trong bối cảnh đó, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ, đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thành phố đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, tự hào, nhiều gam màu sáng với 12 dấu ấn phản ánh bức tranh phát triển toàn diện, đột phá:

Về kinh tế: Tăng trưởng GRDP đạt 8,03%; tổng giá trị GRDP ước đạt 3 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD (khoảng 220 triệu đồng), gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 800.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/3 tổng thu quốc gia, vượt 19,1% dự toán Trung ương giao, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, doanh thu đạt khoảng 260.000 tỷ đồng, tăng 36,1%; đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39,3% so cùng kỳ. Xuất khẩu đạt gần 95,8 tỷ USD, tăng 7% so cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, dự kiến đến 31/01/2026 đạt 100% kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư-kinh doanh cải thiện rõ rệt, nhờ đó thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt nhiều kết quả nổi bật. Thu hút FDI đạt khoảng 8,2 tỷ USD, tăng 21,1%, trong đó có khoảng 2 tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; có gần 60.000 doanh nghiệp mới được thành lập với tổng vốn đăng ký hơn 2 triệu tỷ đồng. Một điểm nhấn rất đáng chú ý là Thành phố đã xử lý và có hướng xử lý 712/838 dự án tồn đọng, khơi thông hơn 131.000 tỷ đồng vốn đầu tư.

Hạ tầng giao thông-đô thị có chuyển biến rõ nét với hàng loạt dự án hoàn thành và tăng tốc (đã hoàn thành 30 dự án giao thông và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, các tuyến đường sắt đô thị, kết nối liên vùng); chuyển đổi số đạt nhiều kết quả thực chất, với độ phủ 5G đạt 68% (96% tại khu vực trọng điểm) và đưa vào vận hành các trung tâm dữ liệu lớn; các vấn đề dân sinh như ngập nước, rác thải, môi trường được xử lý bằng giải pháp căn cơ; tỷ lệ thu gom, xử lý rác sinh hoạt đạt 100% và đã khởi công các nhà máy đốt rác phát điện công nghệ mới.

Từ những kết quả ấn tượng của năm 2025, Thành phố không chỉ khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế cả nước mà còn sẵn sàng cho “vận hội mới” với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất và được Quốc hội thông qua 3 Nghị quyết có tính đột phá, tạo bệ phóng thể chế mới cho phát triển lâu dài (Nghị quyết số 188 về mạng lưới đường sắt đô thị; Nghị quyết số 222 về Trung tâm tài chính quốc tế; Nghị quyết số 260 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15). Với tinh thần quyết liệt, chỉ trong 15 ngày, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã cụ thể hóa các chính sách này bằng việc trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành 7 Nghị quyết quan trọng liên quan đến quy hoạch tổng thể, khu thương mại tự do, phân cấp nguồn thu-nhiệm vụ chi, thông qua danh mục dự án đường sắt; Đồng thời, đã tổ chức khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố; chủ động chuẩn bị các điều kiện, phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành Trung ương để đưa vào vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam từ “cứ điểm sản xuất” thành “cứ điểm tài chính-đầu tư.”

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, Thành phố tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, tạo khí thế phấn khởi và niềm tự hào trong Nhân dân. An sinh xã hội được đảm bảo; Thành phố đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.300 căn nhà tình thương và giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn riêng. Hệ thống y tế, giáo dục tiếp tục được đầu tư, hiện đại hóa, hướng tới vai trò trung tâm chăm sóc sức khỏe và đào tạo nhân lực chất lượng cao trong khu vực ASEAN. Hoạt động khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác đối ngoại được tổ chức hiệu quả. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành tựu trong năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

- Từ những thành quả đạt được trong năm 2025, Thành phố đặt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm mới 2026 là gì, thưa ông?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được: Năm 2026 có ý nghĩa tạo đà, tạo động lực cho cả giai đoạn 2026-2030. Thành phố xác định rõ: khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, không cho phép chủ quan hay chậm trễ.

Thành phố đã thống nhất chọn chủ đề năm 2026 là: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.”

Trong số 26 chỉ tiêu mục tiêu cụ thể, chúng tôi đặt ra kịch bản phấn đấu rất cao để tạo sức bật cho cả vùng và cả nước. Cụ thể, Thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 10%; đưa GRDP bình quân đầu người lên mức 9.800 USD; cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiện đại, với tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 30% GRDP trở lên, tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt khoảng 60% và tốc độ tăng năng suất lao động xã hội 7,5%. Để hiện thực hóa các mục tiêu mang tính phấn đấu cao và đầy khát vọng này, Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ tập trung vào 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời khẩn trương cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với Kế hoạch phát triển 5 năm và mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Năm 2026 có ý nghĩa tạo đà, tạo động lực cho cả giai đoạn 2026-2030. Thành phố xác định rõ: khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, không cho phép chủ quan hay chậm trễ.

Thứ hai, phát huy 3 động lực tăng trưởng truyền thống là sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy 3 động lực mới gồm Trung tâm Tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển-logistics và đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Đổi mới mô hình quản trị đô thị, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị rủi ro và phục vụ, từ cách làm theo kế hoạch sang theo mục tiêu và sản phẩm; triển khai quyết liệt các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188, 222 và 260, tạo môi trường đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Thứ ba, hoàn thiện tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền kiến tạo-liêm chính-hành động-phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm.

Ngã tư An Sương đã được đầu tư hoàn thiện nút giao ba tầng, giúp khơi thông cửa ngõ phía Tây Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Thứ tư, hoàn thành Quy hoạch tổng thể Thành phố mới, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, tích hợp, kết nối; tạo đột phá trong huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, là “đại công trường” trong năm 2026; tập trung xử lý hiệu quả các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và đảm bảo thực hiện lộ trình Thành phố không ma túy đến năm 2030.

Thứ năm, phát triển văn hóa và con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; chăm lo tốt đời sống Nhân dân, nhất là trong dịp Tết cổ truyền năm 2026.

Thứ sáu, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

- Có thể nói, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào năm 2026 với những mục tiêu đầy khát vọng. Với vai trò người đứng đầu chính quyền Thành phố, ông có thông điệp gì với hệ thống chính trị và người dân, cộng động doanh nghiệp Thành phố?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được: Trước hết, đối với hệ thống chính trị, năm 2026 phải là năm hành động quyết liệt; tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Thành phố sẽ tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách mới của Nghị quyết 260, tập trung cho các dự án hạ tầng chiến lược và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, không để “độ trễ” chính sách cản trở phát triển.

Đối với người dân, Thành phố kiên định quan điểm lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách; cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ công, hạ tầng, môi trường sống và bảo đảm an sinh xã hội. Việc ưu tiên quỹ đất cho công viên, không gian văn hóa công cộng thể hiện rõ định hướng phát triển vì lợi ích cộng đồng.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Thành phố xác định doanh nghiệp là nguồn lực, động lực phát triển; Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và tham gia các dự án chiến lược.

Năm 2026 không chỉ là năm tăng trưởng về lượng, mà phải là năm chuyển biến rõ nét về chất. Với sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026-2030.

Tôi kêu gọi sự đồng lòng, đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân. Chỉ khi mỗi chủ thể cùng chung tầm nhìn và hành động, Thành phố mới có thể phát huy đầy đủ tiềm năng, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế, nằm trong Top 100 thành phố đáng sống của thế giới./.

Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)