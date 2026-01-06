Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng trên 10%

Năm 2026, nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo yêu cầu của Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kịch bản phấn đấu tăng trưởng trên 10% trong điều kiện thuận lợi quốc tế và cơ chế Nghị quyết 98 (sửa đổi) về cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh phát huy tác dụng sớm.

Mục tiêu này được đưa ra tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều 6/1.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh với mức tăng trưởng 10% đến 11% đề ra cho năm 2026 là một chỉ tiêu rất cao, đòi hỏi sự quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị. Thành phố phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo tăng trưởng bền vững, đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước.

Nhìn nhận về mục tiêu tăng trưởng trên 10% của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Khắc Hoàng - Trưởng Thống kê Thành phố cho rằng, dự báo tăng trưởng năm 2026 của thành phố có thể đạt được mức 8,5 - 9%.

Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cao trên 10% là nhằm tạo đà vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố trong cả giai đoạn 2026 – 2030.

Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thì tất cả các ngành của Thành phố Hồ Chí Minh đều phải nỗ lực rất lớn; trong đó, ngành nông nghiệp phải phấn đấu tăng trưởng trên 3%; ngành công nghiệp xây dựng là phải tăng 10% - 11%, khu vực dịch vụ phải tăng khoảng 11%.

Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt khoảng 880.000 tỷ đồng; giải ngân đầu tư công phải đạt mức 100% và dư nợ tín dụng tăng khoảng trên 15%. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước phải tăng khoảng 8%.

“Nghị quyết 98 sửa đổi đã mở cho Thành phố Hồ Chí Minh nhiều dư địa mới để tăng tốc. Vấn đề còn lại là nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Điều quan trọng là thành phố phải quyết tâm giữ nhịp tăng trưởng tương đương mức 9% của quý IV năm 2025, ổn định và giữ qua hết quý I. Đặc biệt là tránh lặp lại chu kỳ tăng trưởng 6 tháng đầu năm ở mức thấp như những năm trước”, ông Nguyễn Khắc Hoàng phân tích thêm.

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh lấy chủ đề là “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.”

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu của năm mới, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã đề ra 26 chỉ tiêu cấp thành phố, 30 chỉ tiêu cấp xã/phường và 10 nội dung trọng tâm.

Trong đó, về kinh tế có 6 chỉ tiêu gồm: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10%; GRDP/người đạt 9.800 USD/người; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% trong GRDP; tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt khoảng 60%; tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 30% GRDP; tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2-3% GRDP, bố trí ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 7,5%/năm.

Về phát triển đô thị, bảo vệ môi trường có 7 chỉ tiêu gồm: tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 16%; tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đạt 50%; tỷ lệ đất công viên công cộng đạt 0,8 m2/người; tỷ lệ cho phủ rừng duy trì ổn định 10,74%; số căn hộ nhà ở xã hội đạt 28.500 căn; diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 27,69 m2/người; hoàn thành việc di dời, giải tỏa 1.900 căn nhà tạm bợ, nhà ven kênh rạch.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đảm bảo mục tiêu tăng trưởng nền kinh tế; trong đó, tăng cường biện pháp nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ ngân sách nhà nước gắn với giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu. Phấn đấu thu ngân sách năm 2026 đạt trên 805.000 tỷ đồng; đầu tư công bảo đảm thực hiện trên 95% chi đầu tư phát triển được phân bổ nguồn vốn; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khoảng 11 tỷ USD.

Nhìn lại năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá, đây là một năm có nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen. Thành phố đã rất nỗ lực, đồng lòng quyết tâm cả hệ thống chính trị và đạt được những thành tựu rất quan trọng và đáng tự hào.

“Có thể nói, doanh nghiệp bất động sản đã từng bước vượt qua khó khăn, đạt được mức tăng trưởng 8,35% so với năm 2024 là một con số hết sức khả quan. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt, hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông đã được đầu tư đồng bộ. Diện mạo đô thị ngày càng thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Người dân rất hài lòng và đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền Thành phố,” ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; trong đó, tốc độ tăng trưởng đạt 7,53%, GRDP bình quân đầu người cả năm đạt 8.755 USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng cao, đạt hơn 1.945.836 tỷ đồng (tăng 15,5%); kim ngạch xuất khẩu đạt 95,8% USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 98,2 tỷ USD; tổng doanh thu du lịch đạt 260.000 tỷ đồng (tăng 36,1%); doanh thu ngành vận tải đạt 598.929 tỷ đồng; tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 5.174.200 tỷ đồng (tăng 12%); tổng dư nợ tín dụng đạt 5.085.100 tỷ đồng (tăng 13,5%)…/.

