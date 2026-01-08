Lâm Đồng đốc thúc tiến độ dự án trọng điểm ven biển

Ngày 8/1, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có buổi kiểm tra thực tế và làm việc về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình trọng điểm đang triển khai tại khu vực ven biển của tỉnh.

Đặc biệt là việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm kết nối tuyến đường du lịch Phan Thiết – Hàm Tiến – Mũi Né; dự án chung cư sông Cà Ty.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân từng dự án (dự án Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Cầu Ké; dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ khu lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài).

Đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương thực hiện.

Đây là những công trình quan trọng, góp phần cải thiện diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với dự án Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Cầu Ké, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; tạo thuận lợi cho việc lưu thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Minh cho biết: Thời gian còn lại của năm rất ít, trong khi khối lượng công việc rất lớn; do đó các đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, đôn đốc thực hiện thường xuyên để tăng tỷ lệ giải ngân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết phải chịu trách nhiệm nếu tỷ lệ giải ngân không đạt theo yêu cầu. Với những khó khăn, vướng mắc xuất phát từ nguyên nhân chủ quan thì phải chủ động tìm giải pháp, hoặc tích cực phối hợp để tháo gỡ bằng mọi cách, đảm bảo giải ngân đạt kế hoạch đề ra.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Phan Thiết Đỗ Minh Trí, tính đến ngày 7/1, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết đã giải ngân hơn 465 tỷ đồng, đạt 48,5% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Đối với dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ khu lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài) thuộc phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Dự án Chung cư sông Cà Ty (phường Bình Thuận) có tổng mức đầu tư khoảng 798 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Dự án có tổng chiều dài tuyến 4,8km, chiều rộng nền đường 9m với hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, điện chiếu sáng và cây xanh. Đến đầu tháng 1/2026, các đơn vị thi công lắp đặt hệ thống thoát nước mưa và nước thải hoàn thành khoảng 2.400/9.153m, mở rộng nền đường một bên dài khoảng 2.000m.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 309 tỉ đồng. Tổng số hồ sơ đền bù của dự án 483 hồ sơ. Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường được 344/483 hồ sơ đạt hồ sơ, đạt 71%, số hồ sơ còn lại đang tiếp tục thực hiện.

Trong khi đó, dự án Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Cầu Ké) có chiều dài 2,2km, tổng mức đầu tư hơn 88 tỷ đồng, đã khởi công từ tháng 5/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2026. Đến nay các đơn vị thực hiện được khoảng 53,89 % giá trị hợp đồng. Các đơn vị cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để hoàn thành đúng theo tiến độ hợp đồng.

Riêng Dự án Chung cư sông Cà Ty (phường Bình Thuận) có tổng mức đầu tư khoảng 798 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án được đầu tư xây dựng trên diện tích đất 63.943 m² với quy mô đầu tư 6 khối chung cư, mỗi khối cao 8 tầng, tổng số 764 căn hộ, tạo quỹ đất 105 lô đất phục vụ tái định cư, các hạng mục kè bờ sông, vườn hoa cây xanh, đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan… Đây là công trình trọng điểm của tỉnh nhằm để người dân tại “xóm nhà chồ" nằm ven sông Cà Ty có nơi ở mới tốt hơn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (chủ đầu tư dự án Chung cư sông Cà Ty) cho biết đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết theo tuần, huy động tối đa nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ đồng bộ và hoàn thành công trình đúng thời gian quy định.

Hiện 5 khối chung cư đang triển khai xây dựng, trong đó 3 khối đạt 7 tầng, 2 khối đạt 8 tầng. Tuy nhiên, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác vẫn chưa thể thi công do vướng mặt bằng chưa được đền bù, giải tỏa.

Ông Đỗ Minh Trí, cho hay: Khó khăn nhất vẫn là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Đối với dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng có khoảng 50 hộ dân không thống nhất với chủ trương thu hồi đất.

Các hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng không đồng ý nhận tiền và có đơn kiến nghị về phần đất từ ranh vỉa hè đến ranh thửa đất hộ đang sử dụng không được bồi thường.

Đối với các hộ dân đã nhận tiền bồi thường về đất nhưng chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bổ sung về vật kiến trúc nên các hộ không đồng ý giao mặt bằng để triển khai thi công…

Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ khu lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài) và tuyến đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Cầu Ké) có làn đường nhỏ hẹp, mưa lớn thường gây ngập cục bộ.

Đây là tuyến đường quan trọng kết nối du lịch Mũi Né và trung tâm Phan Thiết, do đó, dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, khi đưa vào sử dụng này sẽ tạo bộ mặt khang trang, sạch đẹp khu vực này.

Người dân mong muốn các đơn vị thi công làm nhanh cho người dân đi lại an toàn, tao cái nhìn tốt hơn cho du khách khi đến du lịch Phan Thiết - Mũi né./.

