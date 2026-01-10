Thế giới

Châu Á-TBD

Đất hiếm trở thành "mặt trận" mới trong căng thẳng ngoại giao Trung-Nhật

Theo các nguồn thạo tin, một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm đã thông báo không ký hợp đồng xuất khẩu mới sang Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại về rủi ro chuỗi cung ứng.

Đất hiếm được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo Kyodo, các nguồn thạo tin ngày 10/1 cho biết một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm đã thông báo cho một số công ty Nhật Bản rằng họ sẽ không ký kết các hợp đồng mới về xuất khẩu mặt hàng này sang Nhật Bản.

Đây là trường hợp đầu tiên được xác nhận về việc một công ty Nhật Bản bị phía Trung Quốc từ chối bán đất hiếm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang giữa Bắc Kinh và Tokyo liên quan đến phát biểu hồi tháng 11/2025 của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về kịch bản khủng hoảng tại Đài Loan.

Nguồn tin trên cho hay doanh nghiệp Trung Quốc này cũng đang cân nhắc chấm dứt các hợp đồng hiện có với phía Nhật Bản.

Ngoài ra, theo nguồn tin, một số doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc chuyên về xuất khẩu đất hiếm đã quyết định không ký hợp đồng mới ngay sau khi Bắc Kinh thông báo siết chặt kiểm soát xuất khẩu các lô hàng sang Nhật Bản hôm 6/1.

Các doanh nghiệp này cũng đã thiết lập chính sách không ký hợp đồng mới đối với các kim loại hiếm được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn và các ứng dụng khác./.

