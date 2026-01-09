Trung Quốc yêu cầu Nestlé thu hồi một số lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Văn phòng Ủy ban An toàn Thực phẩm Quốc vụ viện Trung Quốc và Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Trung Quốc (SAMR) đã yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nestlé (Trung Quốc) nghiêm túc triển khai công tác thu hồi các lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có liên quan nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.



Thông tin từ Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Trung Quốc cho biết, trong những ngày gần đây, Tập đoàn Nestlé đã chủ động tiến hành thu hồi mang tính phòng ngừa đối với một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại một số quốc gia châu Âu.

Trước diễn biến này, Văn phòng Ủy ban An toàn Thực phẩm Quốc vụ viện và SAMR đặc biệt quan tâm, kịp thời chỉ đạo và đôn đốc Nestlé (Trung Quốc) thực hiện nghiêm trách nhiệm chủ thể của doanh nghiệp, triển khai các biện pháp thu hồi đối với những sản phẩm cùng lô đã được phân phối và tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc.



Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, Nestlé (Trung Quốc) phải tổ chức rà soát toàn diện hệ thống phân phối, thông báo kịp thời đến các đơn vị bán lẻ và người tiêu dùng, đồng thời thực hiện đầy đủ quy trình thu hồi theo quy định pháp luật Trung Quốc về an toàn thực phẩm.



Các cơ quan chức năng Trung Quốc nhấn mạnh, sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là mặt hàng thực phẩm đặc biệt, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em, do đó luôn được đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

Việc yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi sản phẩm có nguy cơ tiềm ẩn là biện pháp phòng ngừa cần thiết, thể hiện nguyên tắc “lấy an toàn làm ưu tiên hàng đầu” trong quản lý an toàn thực phẩm./.

Nestlé thu hồi hàng loạt sữa công thức tại nhiều nước do nguy cơ nhiễm độc tố Nestlé đang thu hồi một số lô sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, chủ yếu tại châu Âu do lo ngại nhiễm độc tố, nguyên liệu bị cho nhiễm độc được sử dụng ở nhiều cơ sở sản xuất, bao gồm Hà Lan.