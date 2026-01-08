Thêm nhiều nước thu hồi sản phẩm sữa công thức của Nestlé

Thống kê của Nestlé cùng thông báo của Bộ Y tế nhiều nước ngày 7/1 cho thấy làn sóng thu hồi sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh của công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ đã vượt ra khỏi châu Âu tới những quốc gia ở châu Mỹ và châu Á, trong đó có Trung Quốc và Brazil.

Hiện chưa có trường hợp mắc bệnh nào được xác nhận liên quan đến các lô sữa công thức SMA, BEBA, NAN và Alfamino mà Nestlé đã thu hồi do có khả năng bị nhiễm cereulide, một độc tố có thể gây buồn nôn và nôn mửa.

Ít nhất 37 quốc gia, bao gồm hầu hết các nước châu Âu, cũng như Australia, Brazil, Trung Quốc và Mexico, đã đưa ra cảnh báo sức khỏe về khả năng sữa công thức dành cho trẻ em bị nhiễm độc.

Việc thu hồi này càng gây thêm áp lực lên nhà sản xuất KitKat và Nescafe cùng với ông Philipp Navratil - Giám đốc điều hành mới và là người đang tìm cách vực dậy tăng trưởng thông qua việc xem xét lại danh mục đầu tư sau những biến động trong quản lý, trong khi cổ phiếu của Nestlé đã giảm khoảng 4,5% trong thời gian qua.

Mới nhất, Bộ Y tế Brazil cho biết việc thu hồi sản phẩm của Nestlé là một biện pháp phòng ngừa sau khi phát hiện độc tố trong các sản phẩm có nguồn gốc từ Hà Lan.

Trong khi đó, Nestlé Australia cho biết các lô hàng bị thu hồi ở đó được sản xuất tại Thụy Sĩ, còn Nestlé Trung Quốc cho biết họ đang thu hồi các lô sữa công thức nhập khẩu từ châu Âu.

Bộ Y tế Áo thông báo việc thu hồi ảnh hưởng đến hơn 800 sản phẩm từ hơn 10 nhà máy và là đợt thu hồi lớn nhất trong lịch sử của Nestlé.

Trước đó, Nestlé cho biết họ đã kiểm tra tất cả dầu axit arachidonic và hỗn hợp dầu tương ứng được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng trẻ em có khả năng bị ảnh hưởng sau khi phát hiện vấn đề về chất lượng trong một thành phần từ nhà cung cấp hàng đầu./.

Nestlé thu hồi một số lô sữa bột trẻ sơ sinh Beba và Alfamino tại Đức Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi phát hiện khả năng tồn tại Cereulid, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, trong các lô sản phẩm liên quan.