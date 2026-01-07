Nestlé thu hồi hàng loạt sữa công thức tại nhiều nước do nguy cơ nhiễm độc tố

Tập đoàn thực phẩm - đồ uống Nestlé của Thụy Sĩ cho biết đang thu hồi một số lô sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ sơ sinh, trong đó có các nhãn hiệu như SMA, BEBA và NAN..., chủ yếu tại châu Âu, do lo ngại nguy cơ nhiễm cereulide - một loại độc tố có thể gây buồn nôn và nôn mửa.

Đợt thu hồi này thực tế đã được Nestlé triển khai ở quy mô nhỏ từ tháng 12/2025 và được mở rộng trong tháng 1/2026, sau khi doanh nghiệp hoàn tất các xét nghiệm an toàn cần thiết. Theo Nestlé, đến nay chưa ghi nhận trường hợp bệnh nào được xác nhận có liên quan đến các sản phẩm bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân sự việc được xác định xuất phát từ một thành phần nguyên liệu do đối tác cung ứng, có khả năng chứa cereulide - độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra.

Sau khi phát hiện vấn đề chất lượng, Nestlé đã tiến hành kiểm tra toàn bộ dầu axit arachidonic và các hỗn hợp dầu liên quan được sử dụng trong quá trình sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng trẻ sơ sinh có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Sau khi hoàn tất kiểm nghiệm, tập đoàn đã quyết định thu hồi các lô sản phẩm liên quan, đồng thời chuyển sang sử dụng các nhà cung cấp dầu axit arachidonic thay thế, tăng công suất tại một số nhà máy và đẩy nhanh việc phân phối các sản phẩm không bị ảnh hưởng nhằm bảo đảm nguồn cung.

Theo Nestlé, các lô sản phẩm bị thu hồi được bán tại nhiều quốc gia châu Âu, cũng như tại Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina. Tại châu Âu, đợt thu hồi ảnh hưởng tới nhiều nhãn hiệu khác nhau của tập đoàn, bao gồm SMA, BEBA, NAN, Guigoz, Nidal và Alfamino, được phân phối tại các thị trường như Pháp, Đức, Áo, Italy, Thụy Điển và Đan Mạch. Nestlé đã công bố danh sách số lô không nên sử dụng và khuyến nghị người tiêu dùng kiểm tra mã lô in trên bao bì sản phẩm.

Tập đoàn cho biết việc thu hồi được thực hiện “vì sự thận trọng tối đa,” đồng thời gửi lời xin lỗi tới các bậc phụ huynh và cam kết hoàn tiền cho khách hàng đã mua các sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng, kể cả trong trường hợp không còn hóa đơn.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cảnh báo cereulide là loại độc tố rất bền nhiệt, khó bị phá hủy ngay cả khi đun sôi hoặc trong quá trình pha sữa công thức thông thường. Theo FSA, độc tố này có thể gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng xuất hiện nhanh, bao gồm nôn mửa và đau quặn bụng.

Cơ quan này khuyến cáo người chăm sóc trẻ ngừng sử dụng ngay các sản phẩm nằm trong danh sách thu hồi và liên hệ cơ sở y tế nếu trẻ xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Vụ việc đang tạo thêm áp lực đối với Giám đốc điều hành mới của Nestlé, ông Philipp Navratil, trong bối cảnh tập đoàn tìm cách khôi phục tăng trưởng thông qua việc rà soát danh mục sản phẩm sau một giai đoạn biến động trong bộ máy quản lý.

Theo SkyQuest Technology Group, Nestlé hiện kiểm soát gần 1/4 thị trường dinh dưỡng trẻ sơ sinh toàn cầu, trị giá khoảng 92,2 tỷ USD. Dù không công bố số liệu doanh thu riêng cho sữa công thức, mảng Dinh dưỡng và Khoa học Sức khỏe - bao gồm các sản phẩm có liên quan tới đợt thu hồi này - đã đóng góp 16,6% tổng doanh thu 91,4 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 115,4 tỷ USD) của tập đoàn trong năm 2024. Cổ phiếu Nestlé đã giảm hơn 3% trong hai phiên giao dịch gần đây.

Nestlé cho hay đã xác định nguy cơ tiềm ẩn ban đầu tại một nhà máy ở Hà Lan, song cuộc điều tra cho thấy nguyên liệu thô bị nghi nhiễm độc tố đã được sử dụng tại nhiều cơ sở sản xuất khác nhau, bao gồm cả các nhà máy bên ngoài Hà Lan.

Hiện các cơ quan chức năng tại Việt Nam chưa đưa ra thông tin cụ thể về các sản phẩm của Nestlé./.

