Ba Lan đầu tư hàng trăm triệu USD nâng cấp cơ sở quân sự Mỹ

Ba Lan đang đầu tư khoảng 500 triệu USD để mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở quân sự của Mỹ trên lãnh thổ nước này, với toàn bộ chi phí do Warsaw tài trợ.

Động thái này nhằm tăng cường sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và quốc tế tiếp tục biến động.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, khoản đầu tư trên sẽ hỗ trợ khoảng 10.000 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan, đồng thời khẳng định quyết tâm của Warsaw trong việc duy trì vai trò là trụ cột an ninh của châu Âu, đặc biệt khi chiến lược và chính sách đối ngoại của Mỹ đang có những điều chỉnh.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh TVP World, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk nhấn mạnh đây là khoản đầu tư trực tiếp cho an ninh quốc gia.

Theo ông, việc tăng cường hiện diện quân đội Mỹ tại Ba Lan là một trong những bảo đảm an ninh mạnh mẽ nhất, đặc biệt trong bối cảnh chiến lược an ninh mới của Mỹ đang được triển khai.

Các cơ sở quân sự được nâng cấp nhằm hỗ trợ Ba Lan trở thành trung tâm hậu cần quan trọng của NATO, phục vụ các hoạt động quân sự và gìn giữ hòa bình, trong đó có liên quan đến Ukraine.

Khác với Đức hay Nhật Bản, nơi Mỹ duy trì căn cứ thường trực từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, sự hiện diện quân sự Mỹ tại Ba Lan chủ yếu mang tính luân phiên, ngoại trừ sở chỉ huy tiền phương của Quân đoàn V Lục quân Mỹ tại Poznan.

Chuyên gia Wojciech Kozioł (Defence24) nhận định Ba Lan gánh chi phí lớn hơn một số đồng minh khác như Nhật Bản hay Đức, nhưng bù đắp bằng các khoản đầu tư mạnh mẽ cho an ninh và quốc phòng.

Với nền kinh tế ổn định, quân đội hiện đại và chi tiêu quốc phòng cao, Ba Lan đang trở thành đối tác chiến lược đáng tin cậy của Mỹ trong khu vực.

Các nhà phân tích cho rằng khoản đầu tư trên phản ánh chiến lược dài hạn của Ba Lan, vừa củng cố lợi ích và sự hiện diện của Mỹ trong khu vực Trung và Đông Âu, vừa góp phần duy trì thế trận an ninh vững chắc của NATO trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng./.

Mỹ phân bổ 500 triệu USD cho các căn cứ quân sự ở Ba Lan Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Tomczyk nêu rõ: "Mỹ đã phê duyệt kế hoạch đầu tư hơn 500 triệu USD vào 4 căn cứ ở Ba Lan gồm Drawsko Pomorskie, Powidz, Wroclaw và Lask."