Pháp: Hàng nghìn bác sỹ tuần hành phản đối siết chặt quản lý y tế

Ngày 10/1, hàng nghìn bác sỹ hành nghề tự do ở Pháp đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Paris để phản đối điều mà họ cho là “xu hướng quản lý mang tính áp đặt” trong lĩnh vực y tế, đồng thời kêu gọi chính phủ đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ các vướng mắc của ngành.

Cuộc tuần hành, với sự tham gia của khoảng 20.000 người, diễn ra trong khuôn khổ đợt đình công kéo dài từ ngày 5-15/1 của giới bác sỹ. Cao điểm của phong trào có thể rơi vào đầu tuần tới, khi nhiều phòng mổ tại các cơ sở y tế tư nhân có nguy cơ phải đóng cửa do thiếu nhân lực.

Những người biểu tình, phần lớn mặc áo blouse trắng, mang theo các biểu ngữ như “Chúng tôi cần thêm nhân lực, không cần thêm chế tài” hay “Bảo hiểm y tế chỉ quan tâm đến con số, chúng tôi quan tâm đến bệnh nhân."

Một trong những điểm gây bức xúc lớn nhất là quy định mới về thời hạn nghỉ ốm vừa được Quốc hội thông qua, trong đó giới hạn thời gian nghỉ ốm ở mức 1 tháng cho lần kê đơn đầu tiên và 2 tháng cho các lần gia hạn. Các bác sỹ cho rằng quy định này phủ nhận nỗ lực chuyên môn của họ trong việc đánh giá và kê đơn phù hợp cho người bệnh.

Bên cạnh đó, họ cũng phản đối khả năng Tổng Giám đốc Cơ quan Bảo hiểm y tế quốc gia Pháp - cơ quan quản lý và chi trả bảo hiểm y tế công, có thể đơn phương ấn định mức giá dịch vụ y tế.

Phát biểu họp báo cùng ngày, ông Franck Devulder, Chủ tịch Liên đoàn các nghiệp đoàn y tế Pháp - tổ chức đại diện cho nhiều hiệp hội bác sỹ hành nghề tự do, nhấn mạnh yêu cầu “bảo vệ quyền tự do hành nghề” của đội ngũ y tế.

Trong khi đó, bà Agnès Giannotti, Chủ tịch nghiệp đoàn bác sỹ đa khoa lớn nhất nước Pháp, cảnh báo sự mất cân đối ngày càng rõ giữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng và nguồn lực dành cho y tế ngày càng hạn hẹp.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi liên đoàn các nghiệp đoàn bác sỹ từ chối cuộc gặp với Bộ trưởng Y tế Stéphanie Rist sau cuộc biểu tình, cho rằng những điểm nghẽn chính của ngành đã được nêu ra từ lâu nhưng chưa được giải quyết. Các nghiệp đoàn kêu gọi Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu trực tiếp đối thoại và đưa ra các giải pháp cụ thể.

Ngoài ra, giới bác sỹ cũng yêu cầu tôn trọng và bảo đảm tính ổn định của thỏa thuận hành nghề y tế - văn bản được ký định kỳ giữa các tổ chức đại diện các bác sỹ và Cơ quan Bảo hiểm y tế quốc gia Pháp nhằm điều tiết hoạt động khám chữa bệnh. Họ đồng thời phản đối các đề xuất đang được Quốc hội xem xét, cho phép áp đặt chỉ tiêu cắt giảm kê đơn đối với những bác sỹ có mức kê đơn cao hơn đáng kể so với đồng nghiệp trong cùng điều kiện hành nghề.

Theo Bộ Y tế Pháp, hoạt động khám chữa bệnh trong những ngày đầu của đợt đình công đã giảm 19% đối với bác sỹ đa khoa và 12% đối với bác sỹ chuyên khoa. Tuy nhiên, các nghiệp đoàn cho rằng các số liệu này chưa phản ánh đầy đủ thực tế, do phần lớn bác sỹ áp dụng hình thức “đình công luân phiên," vẫn mở cửa một số ngày nhằm hạn chế tác động đến các bệnh nhân./.

