Lãnh đạo EU tái khẳng định sự ủng hộ với Ukraine

AFP đưa tin ngày 27/12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định sự ủng hộ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine sẽ không suy giảm trước thềm cuộc đàm phán giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà von der Leyen hoan nghênh mọi nỗ lực hướng tới mục tiêu về một nền hòa bình công bằng và bền vững, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Bà coi mục tiêu này bên cạnh việc tăng cường năng lực an ninh và quốc phòng của Ukraine như một phần không thể tách rời của an ninh châu Âu.

Bà von der Leyen nhấn mạnh trong năm 2026, EC sẽ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga, duy trì hỗ trợ dành cho Ukraine và làm việc tích cực nhằm hỗ trợ Ukraine tiến tới việc trở thành thành viên EU.

Trong khi đó, ông Costa khẳng định: “Sự ủng hộ của EU đối với Ukraine sẽ không suy giảm. Trong chiến tranh, trong hòa bình và trong quá trình tái thiết.”

Ông cũng nêu rõ EU sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga trong trường hợp cần thiết.

Theo ông Costa, “một Ukraine mạnh mẽ và thịnh vượng trong EU là một bảo đảm an ninh cốt lõi” đồng thời khẳng định khối này sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ vì một nền hòa bình vững chắc và lâu dài cho Ukraine./.

EU chưa đạt đồng thuận về kế hoạch sử dụng tài sản Nga cho Ukraine EU chưa thống nhất về việc khai thác tài sản Nga bị phong tỏa để tài trợ cho Ukraine, chuyển sang phương án vay ngân sách chung của EU.

