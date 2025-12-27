Ukraine "sẵn sàng" tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch hòa bình của Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/12 tuyên bố với trang tin Axios của Mỹ rằng ông hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về một khuôn khổ chấm dứt chiến tranh với Tổng thống Donald Trump khi hai người gặp nhau vào 28/12.

Ông Zelensky cũng tiết lộ rằng ông sẵn sàng đưa kế hoạch đó ra trưng cầu dân ý nếu Nga đồng ý ngừng bắn ít nhất 60 ngày.

Theo Axios, mặc dù nguyên thủ Ukraine nhấn mạnh rằng đã đạt được những tiến bộ đáng kể, kế hoạch của Trump vẫn đòi hỏi Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ ở phía Đông.

Ông Zelensky vẫn hy vọng cải thiện các điều khoản đó và cho biết ông sẽ cần phải xin ý kiến của người dân Ukraine nếu không thể đạt được lập trường "vững chắc" về vấn đề lãnh thổ.

Phía Mỹ coi việc ông Zelensky sẵn sàng tổ chức trưng cầu dân ý và không còn loại trừ khả năng nhượng bộ lãnh thổ là một bước tiến lớn. Nhưng như ông Zelensky đã nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Axios, việc tổ chức trưng cầu dân ý như vậy sẽ gặp phải những khó khăn lớn về chính trị, hậu cần và an ninh. Đó là lý do tại sao ông cho rằng lệnh ngừng bắn 60 ngày để chuẩn bị và tổ chức cuộc bỏ phiếu "là mức tối thiểu."

Ông Zelensky cũng cho biết hiện tại ông vẫn chưa rõ liệu Nga có sẵn sàng đồng ý với kế hoạch của ông Trump hay không.

Ông Zelensky cho biết hầu hết các khía cạnh của thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Ukraine hiện đã được hoàn thiện và được ghi lại trong 5 văn bản, mặc dù có thể sẽ có thêm văn bản thứ 6.

Về vấn đề quan trọng là đảm bảo an ninh, ông Zelensky nói: "Tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng với những văn bản này," mặc dù vẫn còn một số "vấn đề kỹ thuật" cần thảo luận thêm./.

