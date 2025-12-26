Vụ tấn công tại Thụy Điển khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương

Vào đúng ngày Giáng sinh 25/12, một vụ tấn công đã xảy ra tại đô thị Boden, miền Bắc Thụy Điển, khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương. Một trong những người thiệt mạng là nghi phạm, đã bị cảnh sát bắn hạ tại chỗ.

Cơ quan chức năng sở tại cho biết cảnh sát đã tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 12h trưa cùng ngày thông báo về một vụ hành hung tại một khu dân cư ở trung tâm Boden.

Khi cảnh sát có mặt và cố gắng khống chế nghi phạm là một nam thanh niên ngoài 20 tuổi, có tiền án, một số tình huống bất ngờ đã phát sinh, buộc họ phải nổ súng. Sau khi trúng đạn, nghi phạm đã tử vong tại chỗ.

Cảnh sát xác nhận nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công là một phụ nữ 55 tuổi. Hai người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát cũng khẳng định không còn nghi phạm nào khác liên quan và hiện không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với cộng đồng sau vụ việc đau lòng này.

Dù chưa có thông tin chính thức về hung khí gây án, nhưng theo báo Aftonbladet của Thụy Điển, nghi phạm đã dùng dao để tấn công các nạn nhân.

Trong khi đó, Đài Truyền hình Thụy Điển đưa tin, ngay sau vụ việc, cảnh sát đã phong tỏa một khu vực rộng lớn, đồng thời triển khai chiến dịch điều tra quy mô lớn theo hướng giết người và cố ý giết người, cũng như làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm và các nạn nhân./.

Thụy Điển công bố các biện pháp mới tăng cường an ninh trường học Các biện pháp này bao gồm các kế hoạch mở rộng giám sát bằng camera, thực thi các biện pháp kiểm soát ra vào chặt chẽ hơn và trao cho hiệu trưởng nhà trường thẩm quyền kiểm tra cặp và đồ đạc học sinh.