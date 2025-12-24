Bắt được chim lạ, nghi là Hồng hoàng quý hiếm ở Thành phố Hồ Chí Minh

Vào khoảng 18h ngày 24/12, anh Phạm Văn Tính (43 tuổi, ngụ tại ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ) đang đứng trước sân nhà ở đường Xuân Thới Sơn 36 thì chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ. Một con chim lớn bay từ phía cánh đồng lao tới và đậu xuống một lùm cây thấp trong vườn, cách vị trí của anh chừng một trăm mét.

Tò mò vì hình dáng khác thường của con chim, đặc biệt là chiếc mỏ dài và lớn, anh Tính đã nhẹ nhàng tiếp cận và thành công trong việc bắt giữ nó. Sau khi kiểm tra sơ bộ, anh cho biết con chim có trọng lượng gần ba kilôgam. Điều đáng nói, theo lời anh Tính chia sẻ, đây không phải là lần đầu tiên một con chim như vậy xuất hiện. “Hôm qua, một người hàng xóm tên Tú, sống cách nhà tôi khoảng năm trăm mét, cũng đã bắt được một con chim y hệt như thế này”, anh Tính xác nhận.

Ngay sau khi bắt được con chim, với nhận thức rằng đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, anh Tính đã nhanh chóng nhốt nó vào lồng, chăm sóc cẩn thận và cho ăn chuối sứ để đảm bảo sức khỏe. Hiện tại, con chim có sức khỏe ổn định, vẫn ăn uống và đi lại bình thường trong lồng tạm.

Anh Tính đã chủ động trình báo sự việc tới Công an xã Xuân Thới Sơn để tìm phương án xử lý phù hợp. Lực lượng công an sau đó đã hướng dẫn anh liên hệ với Chi cục Kiểm lâm. Do thời điểm phát hiện đã vào buổi tối, phía Kiểm lâm đề nghị gia đình anh Tính tạm thời chăm sóc, giữ gìn cẩn thận và sẽ cử người xuống tiếp nhận con vật vào sáng ngày hôm sau.

Chia sẻ về động cơ của mình, anh Tính bày tỏ: “Tôi thấy con chim này lạ và đẹp quá, biết là động vật hoang dã quý hiếm nên muốn giao lại cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên, chứ không có ý định nuôi giữ”. Hành động tự nguyện bảo vệ và bàn giao động vật hoang dã của anh Tính là một tín hiệu đáng mừng, phản ánh ý thức bảo tồn thiên nhiên ngày càng cao trong cộng đồng.

Sự kiện này đã thu hút sự chú ý lớn của người dân địa phương. Rất đông người hiếu kỳ đã đổ về nhà anh Tính để tận mắt nhìn thấy con chim lạ./.