Mỹ bắt đầu chiến dịch hủy bỏ hàng nghìn hồ sơ xin tị nạn

Nếu hồ sơ bị từ chối, những người đang trong giai đoạn chờ hồ sơ được xét duyệt tại các tòa án di trú có thể bị trục xuất sang các nước không phải là quê hương của họ.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của những người đến tòa án di trú Mỹ ở Manhattan, New York. (Nguồn: Reuters)
Theo hãng tin CBS News ngày 23/12, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu triển khai chiến dịch trên toàn quốc nhằm hủy bỏ đơn xin tị nạn của hàng nghìn người đang trong giai đoạn chờ hồ sơ được xét duyệt tại các tòa án di trú.

Nếu hồ sơ bị từ chối, những người này có thể bị trục xuất sang các nước không phải là quê hương của họ.

Nguồn tin cho biết theo chính sách mới của chính quyền Mỹ, các luật sư của Cơ quan Thực thi Hải quan và Di trú Mỹ (ICE) đã yêu cầu thẩm phán tại các tòa án di trú bác bỏ đơn xin tị nạn mà không cần xem xét nội dung, đồng thời yêu cầu ra lệnh trục xuất những người xin tị nạn đến các quốc gia như Guatemala, Honduras, Ecuador và Uganda.

Hiện Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và ICE chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tuy nhiên, qua các động thái gần đây cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch siết chặt nhập cư hơn nữa trong năm 2026 và sẽ tài trợ thêm 170 tỷ USD cho ICE cũng như Lực lượng Tuần tra Biên giới đến tháng 9/‌2029 để triển khai chiến dịch.

Số tiền này cao hơn nhiều so với mức chi hiện tại là khoảng 19 tỷ USD vốn được Quốc hội thông qua trong gói chi tiêu khổng lồ hồi tháng Bảy vừa qua./.

