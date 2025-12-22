Hong Kong bắt giữ 15 người liên quan đến vụ cướp 1 tỷ yen

Ngày 22/12, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) thông báo đã bắt giữ 15 người liên quan đến vụ cướp 1 tỷ yen (khoảng 6,35 triệu USD) tại một cửa hàng đổi tiền ở khu Sheung Wan, Tây Bắc đảo Hong Kong.

Thông báo cho biết các nghi phạm bị bắt giữ gồm 11 nam và 4 nữ, tuổi từ 20 đến 69, tất cả đều là người dân Hong Kong, và một số có liên quan đến các băng đảng xã hội đen. Trong số những người bị bắt, 7 người bị buộc tội âm mưu cướp.

Cảnh sát cũng cho rằng kẻ chủ mưu nằm trong số những đối tượng bị bắt giữ. Mô tả vụ án là rất nghiêm trọng, lực lượng chức năng cho biết đang truy tìm số tiền bị cướp.

Theo đó, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và không loại trừ khả năng có thêm các vụ bắt giữ.

Trước đó, hôm 18/12, hai nhân viên của một công ty Nhật Bản kinh doanh tiền điện tử và hàng hóa xa xỉ đã đến khu Sheung Wan, với ý định đổi 1 tỷ yên được đựng trong 4 vali.

Khi họ xuống xe tại số 33 đường Wing Lok, một chiếc xe hơi riêng bất ngờ xuất hiện. Ba tên cướp bước ra, dùng dao uy hiếp và cướp đi cả bốn vali chứa tiền./.

