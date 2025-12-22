Đời sống

Hong Kong bắt giữ 15 người liên quan đến vụ cướp 1 tỷ yen

Cảnh sát Hong Kong đã bắt 15 nghi phạm, trong đó có đối tượng bị cho là chủ mưu, liên quan vụ cướp táo tợn 1 tỷ yen tại một cửa hàng đổi tiền ở khu Sheung Wan, Tây Bắc đảo Hong Kong.

Đài Trang
Cảnh sát Hong Kong làm nhiệm vụ tại hiện trường. (Ảnh: SCMP)
Cảnh sát Hong Kong làm nhiệm vụ tại hiện trường. (Ảnh: SCMP)

Ngày 22/12, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) thông báo đã bắt giữ 15 người liên quan đến vụ cướp 1 tỷ yen (khoảng 6,35 triệu USD) tại một cửa hàng đổi tiền ở khu Sheung Wan, Tây Bắc đảo Hong Kong.

Thông báo cho biết các nghi phạm bị bắt giữ gồm 11 nam và 4 nữ, tuổi từ 20 đến 69, tất cả đều là người dân Hong Kong, và một số có liên quan đến các băng đảng xã hội đen. Trong số những người bị bắt, 7 người bị buộc tội âm mưu cướp.

Cảnh sát cũng cho rằng kẻ chủ mưu nằm trong số những đối tượng bị bắt giữ. Mô tả vụ án là rất nghiêm trọng, lực lượng chức năng cho biết đang truy tìm số tiền bị cướp.

Theo đó, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và không loại trừ khả năng có thêm các vụ bắt giữ.

Trước đó, hôm 18/12, hai nhân viên của một công ty Nhật Bản kinh doanh tiền điện tử và hàng hóa xa xỉ đã đến khu Sheung Wan, với ý định đổi 1 tỷ yên được đựng trong 4 vali.

Khi họ xuống xe tại số 33 đường Wing Lok, một chiếc xe hơi riêng bất ngờ xuất hiện. Ba tên cướp bước ra, dùng dao uy hiếp và cướp đi cả bốn vali chứa tiền./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hong Kong #cướp tiền #bắt giữ #đánh cướp #băng đảng #điều tra #tội phạm Hongkong
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Indonesia trải qua hơn 3.100 vụ thiên tai trong năm 2025

Những vụ thiên tai đã khiến 1.492 người thiệt mạng, 272 người mất tích, 7.751 người bị thương, hàng triệu người dân bị ảnh hưởng và buộc phải sơ tán, đồng thời gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng.

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tiểu cảnh Giáng sinh được trang trí tại khuôn viên cầu Rồng (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đà Nẵng rộn ràng đón Giáng sinh 2025

Thành phố Đà Nẵng rực rỡ sắc màu không khí đón Giáng sinh 2025; trên khắp các tuyến phố đèn led, cây thông, tiểu cảnh Noel được trang hoàng lung linh, thu hút người dân, du khách đến tham quan.