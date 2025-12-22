Ấn Độ: Máy bay Air India hạ cánh khẩn cấp do sự cố kỹ thuật

Sáng 22/12, máy bay mang số hiệu AI-887 của hãng hàng không Air India (Ấn Độ) cất cánh từ New Delhi đến Mumbai đã phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi do động cơ ngừng hoạt động.

Theo nhà chức trách, không có báo cáo thương vong trong vụ việc này.

Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ cho biết, do sự cố kỹ thuật, áp suất dầu ở một trong các động cơ của máy bay đã giảm xuống mức 0.

Bộ yêu cầu điều tra và báo cáo chi tiết về vụ việc.

Về phía Air India, hãng cho biết đã sắp xếp phương án thay thế cho hành khách của chuyến bay AI-887 và sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra./.

