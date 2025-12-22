Thế giới

Hàn Quốc báo động nạn gia tăng buôn bán ma túy qua đường hàng không

Hải quan Hàn Quốc cho biết trong 11 tháng năm nay đã phát hiện 557 vụ buôn bán ma túy qua đường hàng không, tăng gấp 3 lần so với năm trước, với lượng ma túy thu giữ hơn 275kg.

Trường Giang
Một chú chó nghiệp vụ tham gia chiến dịch chống buôn lậu ma túy tại sân bay quốc tế Incheon, ngày 18/6. (Nguồn: Yonhap)
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 22/12, Hải quan Hàn Quốc cho biết trong năm nay số vụ buôn bán ma túy qua đường hàng không ở nước này đã tăng gấp 3 lần so với năm ngoái.

Cụ thể, trong 11 tháng đầu năm đã có 557 trường hợp bị phát hiện, tăng theo cấp số nhân so với 198 vụ trong năm 2024, 177 vụ năm 2023 và 112 vụ năm 2022.

Cơ quan chức năng cho biết số ma túy bị thu giữ lên tới 275,7kg, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái.

Để đối phó với tình trạng trên, từ đầu năm, Hải quan Hàn Quốc đã tăng cường kiểm tra toàn diện các chuyến bay đến từ những quốc gia được coi là có nguy cơ cao về buôn bán ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hàn Quốc #buôn bán ma túy #hàng không #Bắt giữ Hàn Quốc
