Hàn Quốc báo động nạn gia tăng buôn bán ma túy qua đường hàng không

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 22/12, Hải quan Hàn Quốc cho biết trong năm nay số vụ buôn bán ma túy qua đường hàng không ở nước này đã tăng gấp 3 lần so với năm ngoái.

Cụ thể, trong 11 tháng đầu năm đã có 557 trường hợp bị phát hiện, tăng theo cấp số nhân so với 198 vụ trong năm 2024, 177 vụ năm 2023 và 112 vụ năm 2022.

Cơ quan chức năng cho biết số ma túy bị thu giữ lên tới 275,7kg, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái.

Để đối phó với tình trạng trên, từ đầu năm, Hải quan Hàn Quốc đã tăng cường kiểm tra toàn diện các chuyến bay đến từ những quốc gia được coi là có nguy cơ cao về buôn bán ma túy./.

