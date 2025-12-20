Trung Quốc: Không có đồng phạm trong loạt vụ tấn công tàu điện ngầm ở Đài Loan

Ngày 20/12, cảnh sát Đài Bắc, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) thông báo kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các vụ tấn công bạo lực tại 2 ga tàu điện ngầm tối 19/12 do một nghi phạm duy nhất thực hiện.

Sau khi khám xét nơi ở của nghi phạm, đồng thời thẩm vấn cha mẹ của đối tượng này, cảnh sát kết luận vụ án liên quan đến một cá nhân đơn độc, thực hiện các vụ tấn công ngẫu nhiên.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu cơ quan cảnh sát Đài Loan, ông Trương Vinh Lân thông báo: "Chúng tôi không phát hiện nghi phạm có bất kỳ đồng phạm nào khác."

Ông cho biết cuộc điều tra về động cơ gây án vẫn đang tiếp diễn.

Cảnh sát đã công bố trình tự thời gian của vụ tấn công, cho thấy vụ việc đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước.

Theo số liệu cập nhật, các vụ tấn công bằng bom khói và dao tối 19/12 đã khiến 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Hai người vẫn đang được chăm sóc đặc biệt. Nghi phạm đã tử vong khi nhảy xuống từ một tòa nhà trong lúc bỏ trốn khỏi cảnh sát.

Nghi phạm được xác định là Chang Wen, 27 tuổi, đang thất nghiệp, có tiền án tiền sự và cũng đang thuộc diện bị truy nã.

Nhà chức trách Đài Loan đã tăng cường sự hiện diện của cảnh sát và triển khai các đơn vị phản ứng nhanh, xe chống bạo động và chó nghiệp vụ tại các địa điểm công cộng và khu vực đông người để đảm bảo an ninh và ổn định xã hội./.

