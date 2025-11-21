Trung Quốc và Nhật Bản nêu lập trường về quan hệ song phương

Ngày 21/11, Nhật Bản và Trung Quốc đã đưa ra thông điệp về lập trường của mỗi bên đối với quan hệ song phương.

Truyền thông Nhật Bản dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trả lời báo chí tại Văn phòng Thủ tướng nêu rõ chính sách của Nhật Bản về thúc đẩy mối quan hệ “cùng có lợi," cũng như duy trì mối quan hệ mang tính “xây dựng và ổn định” với Trung Quốc " hoàn toàn không thay đổi."

Theo Đài NHK, đề cập tới tình huống nào được coi là “mối đe dọa sự sống còn” của Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết chính phủ nước này sẽ đưa ra đánh giá toàn diện dựa trên tất cả thông tin, phù hợp với tình hình cụ thể thực tế.

Trong khi đó, cùng ngày, Tân Hoa xã đưa tin tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng việc thúc đẩy quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc mang tính ổn định và xây dựng cần tuân thủ các nguyên tắc và đồng thuận được xác định trong 4 văn kiện chính trị giữa hai nước, cũng như việc tôn trọng các cam kết chính trị./.

