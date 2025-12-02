Đời sống

Máy bay của Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp vì đe dọa đánh bom

Ngay sau khi hạ cánh xuống Mumbai, máy bay đã được đưa ngay đến khu vực cách ly nhưng lực lượng chức năng xác định đây chỉ là đe dọa đánh bom giả do không phát hiện bất cứ vật khả nghi nào.

Lan Phương
Máy bay của hãng hàng không IndiGo. (Nguồn: Reuters)
Máy bay của hãng hàng không IndiGo. (Nguồn: Reuters)

Ngày 2/12, một chuyến bay của hãng hàng không IndiGo của Ấn Độ đang trên hành trình từ Kuwait đến Hyderabad (Ấn Độ) đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Mumbai sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom.

Chuyến bay được chuyển hướng sau khi giới chức nhận được thư điện tử cảnh báo có kẻ đánh bom liều chết trên máy bay.

Ngay sau khi hạ cánh xuống Mumbai, máy bay đã được đưa ngay đến khu vực cách ly nhưng lực lượng chức năng xác định đây chỉ là đe dọa đánh bom giả do không phát hiện bất cứ vật khả nghi nào.

Dữ liệu chính thức cho thấy, từ ngày 1/1/2024 - 14/11/2025, các hãng hàng không và sân bay của Ấn Độ đã nhận được 999 cuộc gọi đe dọa đánh bom giả mạo.

Tháng Sáu năm ngoái, Cơ quan an ninh hàng không dân dụng của Ấn Độ đã đề xuất lệnh cấm bay 5 năm đối với những người đưa ra những lời đe dọa kiểu này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#hãng hàng không IndiGo #hạ cánh khẩn cấp Ấn Độ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.