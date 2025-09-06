Ấn Độ bắt giữ nghi phạm đe dọa đánh bom thành phố Mumbai

Cảnh sát thành phố Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ, cho biết đã bắt giữ một người đàn ông tình nghi đứng sau tin nhắn đe dọa thực hiện nhiều vụ nổ trên khắp thành phố.

Theo cảnh sát, đối tượng bị bắt tại thành phố Noida, thuộc bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ. Một đội điều tra đã thu giữ chiếc điện thoại di động và thẻ SIM được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 4/9, đường dây nóng WhatsApp của cảnh sát giao thông Mumbai đã nhận được một tin nhắn đe dọa đánh bom.

Tin nhắn này có nội dung bom đã được gài trong 34 phương tiện và sẽ làm rung chuyển toàn bộ thành phố.

Người gửi tin nhắn còn khẳng định có 14 kẻ khủng bố đã xâm nhập vào thành phố và đặt 400 kg RDX trong các xe để gây ra các vụ nổ.

Ngay sau khi nhận được tin nhắn, các nhà chức trách đã tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn thành phố trong bối cảnh lễ hội Hindu Anant Chaturdashi kéo dài 10 ngày đang diễn ra.

Cảnh sát cũng đã khuyến cáo người dân không nên tin vào tin đồn và khuyến khích họ liên hệ trực tiếp với cảnh sát để được hỗ trợ./.

