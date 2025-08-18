Thế giới

Châu Á-TBD

Ấn Độ: Nhiều trường học ở thủ đô Delhi nhận được thư dọa đánh bom

Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 20 trường học ở Delhi sáng 18/8 nhận được email đe dọa đánh bom khiến lực lượng an ninh phải vào cuộc điều tra khẩn cấp, song không phát hiện dấu hiệu khả nghi.

Hoàng An
Một số trường học ở Delhi đã nhận được lời đe dọa đánh bom vào sáng sớm 18/8. (Ảnh: NDTV)
Một số trường học ở Delhi đã nhận được lời đe dọa đánh bom vào sáng sớm 18/8. (Ảnh: NDTV)

Ngày 18/8, giới chức Ấn Độ cho biết nhiều trường học tại vùng thủ đô Delhi đã nhận thư điện tử (email) nặc danh đe dọa đánh bom, buộc chính quyền phải điều động lực lượng an ninh đến hiện trường.

Theo giới chức địa phương, ít nhất 4 trường ở khu Dwarka đã nhận được email đe dọa và lập tức báo cảnh sát.

Các đội rà phá bom mìn, cứu hỏa và chó nghiệp vụ đã được triển khai, song không phát hiện vật khả nghi. Những cảnh báo hóa ra chỉ là báo động giả.

Tờ The Indian Express đưa tin có tới 20 trường học tại Delhi nhận email đe dọa trong sáng 18/8, khiến nhà chức trách phải tiến hành kiểm tra khẩn cấp.

Tháng trước, nhiều trường học tại thủ đô cũng nhận thư nặc danh với nội dung tương tự, nhưng đều bị xác định là báo động giả.

Năm ngoái, loạt thư đe dọa giả đã gây hỗn loạn tại nhiều hãng hàng không, trường học, bệnh viện và khách sạn trên khắp Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ấn Độ #Dọa đánh bom Ấn Độ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Bhutan

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Bhutan

Chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Bhutan đi vào chiều sâu, hiệu quả, thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới.