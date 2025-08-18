Ấn Độ: Nhiều trường học ở thủ đô Delhi nhận được thư dọa đánh bom

Ngày 18/8, giới chức Ấn Độ cho biết nhiều trường học tại vùng thủ đô Delhi đã nhận thư điện tử (email) nặc danh đe dọa đánh bom, buộc chính quyền phải điều động lực lượng an ninh đến hiện trường.

Theo giới chức địa phương, ít nhất 4 trường ở khu Dwarka đã nhận được email đe dọa và lập tức báo cảnh sát.

Các đội rà phá bom mìn, cứu hỏa và chó nghiệp vụ đã được triển khai, song không phát hiện vật khả nghi. Những cảnh báo hóa ra chỉ là báo động giả.

Tờ The Indian Express đưa tin có tới 20 trường học tại Delhi nhận email đe dọa trong sáng 18/8, khiến nhà chức trách phải tiến hành kiểm tra khẩn cấp.

Tháng trước, nhiều trường học tại thủ đô cũng nhận thư nặc danh với nội dung tương tự, nhưng đều bị xác định là báo động giả.

Năm ngoái, loạt thư đe dọa giả đã gây hỗn loạn tại nhiều hãng hàng không, trường học, bệnh viện và khách sạn trên khắp Ấn Độ./.

