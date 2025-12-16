Hàn Quốc đình chỉ 16 sỹ quan liên quan đến lệnh thiết quân luật

Ngày 16/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã đình chỉ công tác 16 sỹ quan vì bị cáo buộc âm mưu bắt giữ các nhà lập pháp vào đêm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật tháng 12 năm ngoái.

Trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Chung Bin Na cho biết các sỹ quan bị đình công tác thuộc Bộ Tư lệnh Điều tra Hình sự.

Những người này đang đối mặt với cáo buộc đã điều 10 điều tra viên đến Quốc hội vào đêm ban hành sắc lệnh để bắt giữ các nghị sỹ và ngăn cản họ bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh. Ngoài ra, các sỹ quan cũng sẽ phải đối mặt với cuộc thẩm vấn của chính phủ.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng triển khai đơn vị đặc biệt để điều tra các cáo buộc đối với bộ này liên quan đến lệnh thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Đơn vị do người đứng đầu Văn phòng Công tố của Bộ Quốc phòng dẫn đầu, bao gồm khoảng 40 quan chức, trong đó có các điều tra viên từ nhiều đơn vị điều tra quân sự khác nhau. Đơn vị này sẽ tiến hành điều tra sâu rộng về Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng và đơn vị tuyên truyền của quân đội.

Cũng liên quan đến các vụ điều tra, trong ngày 15/12, nhóm Công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk kết luận rằng cựu Tổng thống Yoon đã bắt đầu chuẩn bị cho việc áp đặt thiết quân luật từ tháng 10/2023, tức là hơn 1 năm trước khi sự việc diễn ra vào đêm 3/12/2024.

Nhóm công tố viên đặc biệt cáo buộc cựu Tổng thống Yoon đã dàn dựng cuộc nổi loạn thông qua việc ban bố thiết quân luật nhằm loại bỏ các đối thủ chính trị, trái ngược với tuyên bố của ông nói rằng việc ban bố thiết quân luật là do tình thế khẩn cấp cần bảo vệ đất nước khỏi nhóm đối lập liều lĩnh./.

Hàn Quốc thúc đẩy tái thiết quân đội 1 năm sau vụ thiết quân luật Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy chủ chốt để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân độI.