Thế giới

Châu Á-TBD

Hàn Quốc đình chỉ 16 sỹ quan liên quan đến lệnh thiết quân luật

Các sỹ quan liên quan đến lệnh thiết quân luật đối mặt với cáo buộc đã điều 10 điều tra viên đến Quốc hội vào đêm ban hành sắc lệnh để bắt giữ các nghị sỹ và ngăn cản họ bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh.

Đài Trang
Binh sỹ Hàn Quốc được triển khai bên ngoài Tòa nhà Quốc hội ở Seoul, sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật, rạng sáng 4/12/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Binh sỹ Hàn Quốc được triển khai bên ngoài Tòa nhà Quốc hội ở Seoul, sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật, rạng sáng 4/12/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 16/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã đình chỉ công tác 16 sỹ quan vì bị cáo buộc âm mưu bắt giữ các nhà lập pháp vào đêm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật tháng 12 năm ngoái.

Trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Chung Bin Na cho biết các sỹ quan bị đình công tác thuộc Bộ Tư lệnh Điều tra Hình sự.

Những người này đang đối mặt với cáo buộc đã điều 10 điều tra viên đến Quốc hội vào đêm ban hành sắc lệnh để bắt giữ các nghị sỹ và ngăn cản họ bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh. Ngoài ra, các sỹ quan cũng sẽ phải đối mặt với cuộc thẩm vấn của chính phủ.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng triển khai đơn vị đặc biệt để điều tra các cáo buộc đối với bộ này liên quan đến lệnh thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Đơn vị do người đứng đầu Văn phòng Công tố của Bộ Quốc phòng dẫn đầu, bao gồm khoảng 40 quan chức, trong đó có các điều tra viên từ nhiều đơn vị điều tra quân sự khác nhau. Đơn vị này sẽ tiến hành điều tra sâu rộng về Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng và đơn vị tuyên truyền của quân đội.

Cũng liên quan đến các vụ điều tra, trong ngày 15/12, nhóm Công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk kết luận rằng cựu Tổng thống Yoon đã bắt đầu chuẩn bị cho việc áp đặt thiết quân luật từ tháng 10/2023, tức là hơn 1 năm trước khi sự việc diễn ra vào đêm 3/12/2024.

Nhóm công tố viên đặc biệt cáo buộc cựu Tổng thống Yoon đã dàn dựng cuộc nổi loạn thông qua việc ban bố thiết quân luật nhằm loại bỏ các đối thủ chính trị, trái ngược với tuyên bố của ông nói rằng việc ban bố thiết quân luật là do tình thế khẩn cấp cần bảo vệ đất nước khỏi nhóm đối lập liều lĩnh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thiết quân luật #Bộ Quốc phòng Hàn Quốc #Đình chỉ công tác #Điều tra hình sự Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.