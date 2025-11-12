Hàn Quốc: Cựu Giám đốc tình báo bị bắt vì liên quan đến vụ thiết quân luật

Tòa án Trung tâm quận Seoul ngày 12/11 đã ra lệnh bắt giữ cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc Cho Tae Yong, với cáo buộc liên quan đến vụ áp đặt lệnh thiết quân luật bất thành dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 12 năm ngoái.

Lệnh bắt giữ được ban hành sau phiên điều trần diễn ra hôm 11/11, khi tòa cho rằng có nguy cơ ông Cho Tae Yong tiêu hủy chứng cứ.

Yêu cầu bắt giữ do nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk đưa ra, với các cáo buộc gồm vi phạm Luật NIS, bỏ bê nhiệm vụ, khai man, tiêu hủy bằng chứng, làm giả tài liệu chính thức và làm chứng gian tại Quốc hội, tất cả đều liên quan đến tuyên bố thiết quân luật ngày 3/12/2024.

Ông Cho Tae Yong, được xem là thân tín của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, bị cáo buộc đã không báo cáo kế hoạch thiết quân luật lên Quốc hội dù đã biết về kế hoạch này trước khi ông Yoon Suk Yeol phát biểu trước toàn dân.

Ông cũng bị cáo buộc không thông báo sau khi nhận được tin rằng lực lượng quân đội dự kiến bắt giữ lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Lee Jae Myung và lãnh đạo đảng cầm quyền Sức mạnh Quốc dân Han Dong Hoon.

Theo Luật NIS, Giám đốc cơ quan tình báo có trách nhiệm báo cáo cho Quốc hội và Tổng thống về mọi tình huống có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông Cho Tae Yong bị cho là đã làm chứng sai tại Quốc hội và Tòa án Hiến pháp, phủ nhận việc nhìn thấy hoặc xử lý các tài liệu về thiết quân luật tại Văn phòng Tổng thống.

Hình ảnh camera an ninh được công tố viên công bố cho thấy các thành viên Nội các đã nhận những tài liệu này, trong đó ông Cho được xác định là một trong những người trực tiếp xử lý.

Đây là vụ bắt giữ mới nhất đối với quan chức trong chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến vụ thiết quân luật, sau vụ bắt cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min hồi tháng Tám vừa qua./.

