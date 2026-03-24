Quốc hội Triều Tiên thông qua một loạt nghị quyết quan trọng

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/3 đưa tin tại kỳ họp thứ nhất, Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên (Quốc hội - SPA) khóa XV đã thông qua một loạt nghị quyết quan trọng, trong đó có việc sửa đổi Hiến pháp.

Theo KCNA, ngày 23/3 - ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã xem xét và nhất trí thông qua nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp.

Trình bày báo cáo về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên, ông Jo Yong Won, nêu rõ việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Hiến pháp, trong đó có việc đổi tên "Hiến pháp xã hội chủ nghĩa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên" thành "Hiến pháp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên," là nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo ông, đây là một dấu mốc quan trọng về mặt pháp lý, đảm bảo thắng lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận việc triển khai kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế quốc gia, trong đó nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định và bền vững, cải thiện đời sống người dân và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước trong điều hành hoạt động kinh tế đất nước. Quốc hội Triều Tiên đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc triển khai kế hoạch này.

Các đại biểu còn thảo luận và thông qua ngân sách năm 2026, được xây dựng nhằm bảo đảm phát triển cân đối các lĩnh vực, tạo nguồn lực cải thiện đời sống người dân, đồng thời ưu tiên tăng cường năng lực quốc phòng và thực hiện các mục tiêu kinh tế được Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên đặt ra.

Phát biểu tại kỳ họp, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nêu những nhiệm vụ và phương hướng thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh 3 cuộc cách mạng gồm tư tưởng, kỹ thuật và văn hóa./.

