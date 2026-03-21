Đại sứ quán Việt Nam bảo hộ công dân rơi xuống biển tại Nhật Bản

Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản đưa tin, rạng sáng 21/3 tại khu vực đê chắn sóng Mikuni, thành phố Sakai, tỉnh Fukui, đã xảy ra vụ tai nạn 5 thực tập sinh Việt Nam bị sóng cuốn rơi xuống biển.

Tính đến trưa ngày 21/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 người trong đó 1 người không nguy hiểm đến tính mạng và 1 người tử vong. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm 3 người vẫn đang mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương triển khai công tác bảo hộ công dân. Ông Phan Tiến Hoàng, Bí thư thứ nhất, Trưởng ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết hiện đang tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội người Việt Nam tại Fukui nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và hỗ trợ các lao động liên quan.

Theo thông tin từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Fukui, vào khoảng 2 giờ 30 sáng 21/3, cơ quan chức năng nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một nhóm đang câu cá, thông báo rằng một số thành viên trong nhóm đã rơi xuống biển.

Nhóm này gồm 8 nam giới, đều là thực tập sinh kỹ năng người Việt trong độ tuổi từ 20 đến 30. Trong quá trình câu cá tại khu vực gần ngọn hải đăng trên đê chắn sóng, có 5 người đã bị rơi xuống biển, được cho là do tác động của sóng lớn.

Ngay sau đó, công tác cứu hộ được triển khai với sự tham gia của trực thăng và tàu tuần tra. Đến sáng cùng ngày, một người đã được cứu sống và không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau đó, vào khoảng 10h sáng, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một người nữa cách hiện trường khoảng 4,5 km trong tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, theo nguồn tin của lực lượng chức năng và cộng đồng câu cá, nạn nhân này đã không qua khỏi.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra tai nạn là khu vực bị cấm tiếp cận, và tại thời điểm xảy ra vụ việc, cảnh báo sóng đã được ban hành.

Theo cơ quan chức năng, khu vực xảy ra tai nạn vốn đã được đặt biển “cấm vào” từ trước do sóng lớn và địa hình nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm. Việc bất chấp cảnh báo để tiếp cận những khu vực như vậy tiềm ẩn rủi ro rất lớn, nhất là tại các đê chắn sóng-nơi thường xuyên xảy ra tai nạn do sóng đánh bất ngờ.

Theo ông Saito Hidetoshi-nhà nghiên cứu tai nạn dưới nước, kỹ sư, ủy viên Hiệp hội Nghiên cứu Tai nạn Dưới nước và giáo sư cao học tại Đại học Công nghệ Nagaoka-nguyên nhân chính của vụ tai nạn có liên quan đến sự thay đổi nhanh chóng của điều kiện sóng biển và đặc tính nguy hiểm của “sóng lừng” hay còn gọi là “sóng dài.”

Trước hết, dữ liệu từ bản đồ quan trắc và dự báo sóng của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy rằng khoảng 6 giờ trước thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực ven biển Fukui chưa xuất hiện sóng cao.

Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ, những con sóng có chiều cao lớn đã di chuyển đến khu vực này, khiến mức độ nguy hiểm tăng lên nhanh chóng mà người dân khó nhận biết nếu chỉ dựa vào quan sát trực tiếp.

Đặc biệt, chuyên gia nhấn mạnh đến sự nguy hiểm của sóng dài. Đây là loại sóng có chu kỳ và bước sóng dài, mang năng lượng lớn nhưng bề mặt thường trông khá phẳng và ít đe dọa. Chính vì vậy, người đứng trên đê chắn sóng có thể không nhận ra nguy hiểm cho đến khi sóng bất ngờ dâng cao.

Khi các sóng dài tiến vào khu vực nước nông gần bờ như đê chắn sóng, chúng chịu ảnh hưởng của địa hình đáy biển và có thể đột ngột tăng chiều cao, tạo ra các đợt sóng mạnh đủ để tràn qua đê và cuốn người xuống biển.

Ngoài ra, vào mùa xuân, sự biến động mạnh của áp suất khí quyển làm cho hướng sóng và độ cao sóng thay đổi nhanh theo thời gian, càng làm gia tăng rủi ro.

Chuyên gia kết luận rằng việc chỉ dựa vào cảm nhận trực quan hoặc thông tin dự báo chung là không đủ, mà cần phải kiểm tra bản đồ sóng biển-một công cụ giúp nhận diện và dự đoán nguy cơ sóng nguy hiểm một cách trực quan và kịp thời.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản về việc tuân thủ quy định an toàn, không tiếp cận các khu vực nguy hiểm dù chỉ để câu cá hay tham quan./.

