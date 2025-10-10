Chủ tịch nước: Các Đại sứ phải làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam

Sáng 10/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố quyết định của Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ bậc hai cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; phong hàm Đại sứ bậc một cho các đồng chí: Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Nguyễn Quang Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada; Phạm Hoàng Kim, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique; Đỗ Sơn Hải, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng với đó là quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các nước Bồ Đào Nha và Ireland.

Trao quyết định phong hàm, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc mừng các đồng chí được phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước tại Bồ Đào Nhà và Ireland; khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, rèn luyện của các đồng chí trong ngành Ngoại giao, đồng thời là sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và ngành Ngoại giao với các đồng chí.

Chủ tịch nước Lương Cường với đại biểu và các cán bộ được phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Điểm lại những những bước tiến vượt bậc của nước ta sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Chủ tịch nước đánh giá đó là những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; Việt Nam từ một nước vừa thoát khỏi chiến tranh, đất nước nghèo nàn lạc hậu, bị bao vây cấm vận, đến nay đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế rất cao; đồng thời nhấn mạnh kết quả đạt được là công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đóng góp quan trọng của ngành Ngoại giao.

Trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ thuận lợi nhiều nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kiên định hướng tới hai mục tiêu 100 năm và để đạt được điều đó Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có những quyết sách quan trọng được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng tình ủng hộ.

Chủ tịch nước cho rằng, với vai trò “trọng yếu, thường xuyên", ngành Ngoại giao Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng tham gia đóng góp vào việc phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng phát triển đất nước trong giai đoạn mới để từ đó đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí vừa được phong hàm và bổ nhiệm cần tiếp tục quán triệt, nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Chủ tịch nước yêu cầu ngành Ngoại giao nói chung và các đồng chí được phong hàm và bổ nhiệm nói riêng cần làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược từ sớm, từ xa, đề xuất kịp thời với Đảng và Nhà nước về các quyết sách, chủ trương lớn, quan trọng đối với quan hệ của Việt Nam và đối tác.

Lưu ý ngoại giao cũng phục vụ phát triển kinh tế, đóng góp thiết thực vào hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí được phong hàm và bổ nhiệm cần dành ưu tiên thỏa đáng thúc đẩy, tìm kiếm và kết nối hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế.

Chủ tịch nước nhấn mạnh ngoại giao phải là những sứ giả lan tỏa hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, phát triển. Bên cạnh đó, các Đại sứ phải làm tốt công tác bảo hộ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài, làm chỗ dựa tin cậy cho cộng đồng gần 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy nguồn nhân lực, trí lực, tài lực của kiều bào cho phát triển đất nước.

Chủ tịch nước yêu cầu các đồng chí Đại sứ cần đi đầu, nêu gương, trách nhiệm, quan tâm củng cố đoàn kết nội bộ ở cả cơ quan, đơn vị trong nước cũng như cơ quan đại diện ở nước ngoài; làm tốt công tác Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ tại cơ quan, đơn vị và cơ quan đại diện.

Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định phong hàm Đại sứ bậc 1 cho ông Nguyễn Quang Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện các Đại sứ được bổ nhiệm bày tỏ xúc động và vinh dự được Chủ tịch nước trực tiếp trao quyết định; thể hiện sự ghi nhận, tin cậy và quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của cá nhân Chủ tịch nước đối với ngành Ngoại giao và các hoạt động đối ngoại.

Bày tỏ vui mừng lên đường nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhiều mục tiêu quan trọng, ngành Ngoại giao đang tích cực triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm tăng cường hội nhập trong tình hình mới, đại diện các Đại sứ cam kết quán triệt và bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại, thúc đẩy hiệu quả, thực chất quan hệ hợp tác với các đối tác, qua đó góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, phục vụ phát triển đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam./.

