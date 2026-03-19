LHQ cảnh báo nguy cơ liên quan tới xung đột giữa Afghanistan và Pakistan

Ngày 18/3, phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Farhan Haq, cảnh báo cuộc xung đột giữa Afghanistan và Pakistan bước sang tuần thứ 3 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ít nhất 10 tỉnh của Afghanistan và đang gây ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối Vấn đề Nhân đạo (OCHA), tính từ ngày 6-17/3, các đợt không kích và tấn công xuyên biên giới đã khiến 115.000 người dân Afghanistan phải rời bỏ nhà cửa, hơn 300 khu trú ẩn bị phá hủy hoặc hư hại.

Những người di tản đang rơi vào tình cảnh thiếu thốn trầm trọng về nơi ở, nước sạch, thực phẩm và các dịch vụ y tế thiết yếu. Hiện có khoảng 160.000 người đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã phân phối bánh quy năng lượng cho hơn 3.300 hộ gia đình và lên kế hoạch hỗ trợ lương thực trong hai tháng tới, chủ yếu thông qua hình thức chuyển tiền mặt.

Hệ thống y tế tại Afghanistan cũng đang chịu áp lực nặng nề khi 25 cơ sở y tế phải đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động, trong đó có 10 cơ sở bị hư hại do không kích.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã điều phối 4,5 tấn vật tư y tế và bộ dụng cụ chấn thương, trong khi Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết chỉ có đủ nguồn lực để điều trị cho hơn 50.000 trường hợp khẩn cấp.

Tình trạng thiếu hụt vẫn tiếp diễn do hơn 70 container hàng hóa y tế đang bị trì hoãn tại các cửa khẩu biên giới hiện không hoạt động.

Khó khăn hậu cần càng gia tăng khi tuyến đường trung chuyển qua Iran bị tạm dừng do tình hình bất ổn trong khu vực. Các cửa khẩu biên giới giữa Afghanistan với Pakistan phần lớn vẫn đóng cửa, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và khiến hàng hóa cứu trợ bị mắc kẹt.

Liên hợp quốc kêu gọi các bên đảm bảo "tiếp cận nhân đạo an toàn," bảo vệ dân thường và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về nguồn tài chính bổ sung để duy trì các hoạt động ứng phó./.

