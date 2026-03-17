Afghanistan: Không kích nhằm vào cơ sở cai nghiện, ít nhất 400 người thiệt mạng

Cuộc không kích diễn ra vào khoảng 21 giờ theo giờ địa phương, đánh trúng cơ sở cai nghiện ma túy Omid ở Kabul, khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và khoảng 250 người khác bị thương.

Hoàng Châu
Lính cứu hỏa Afghanistan dập tắt đám cháy tại trung tâm cai nghiện ma túy ở Kabul. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Ngày 17/3, quan chức Afghanistan cho biết một cơ sở cai nghiện ma túy tại thủ đô Kabul của nước này đã bị không kích vào tối 16/3 khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và khoảng 250 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Hamdullah Fitrat - Phó phát ngôn viên của Chính phủ Afghanistan - cho biết cuộc không kích diễn ra vào khoảng 21 giờ theo giờ địa phương, đánh trúng cơ sở cai nghiện ma túy Omid ở Kabul. Cơ sở này có khoảng 2.000 giường bệnh, chuyên điều trị cho những người nghiện ma túy.

Vụ tấn công đã gây đám cháy lớn và phá hủy phần lớn cơ sở này. Con số thương vong có thể còn tăng lên.

Cũng theo quan chức trên, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực khống chế đám cháy và tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong. Ông cũng cáo buộc Pakistan có thể có liên quan đến vụ việc.

Tuy nhiên, phía Pakistan đã bác bỏ và khẳng định nước này chỉ tấn công các cơ sở quân sự cũng như hạ tầng của các tay súng phiến quân đang ẩn náu tại quốc gia láng giềng.

Theo Bộ Thông tin và Phát thanh Pakistan, lực lượng an ninh nước này đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các kho lưu trữ thiết bị kỹ thuật và đạn dược tại Kabul và tỉnh Nangarhar, những địa điểm được cho là được sử dụng để chống lại người dân Pakistan.

Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan gia tăng mạnh kể từ khi nổ ra các cuộc đụng độ dọc biên giới hai nước từ cuối tháng trước. Các nguồn tin cho biết đã có hàng chục người thiệt mạng và bị thương trong các cuộc đụng độ này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Afghanistan #không kích #cơ sở cai nghiện ma túy Afghanistan
