Pakistan: Sập mái nhà đè lên hàng chục người đang xếp hàng nhận trợ cấp

Ngày 16/3, ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương khi mái một tòa nhà bất ngờ sập trong lúc người dân tập trung nhận tiền trợ cấp tại huyện Rahim Yar Khan, tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan.

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra khi hơn 200 phụ nữ tập trung trên tầng một của một tòa nhà để nhận tiền hỗ trợ theo Chương trình Hỗ trợ Thu nhập Benazir (BISP).

Do lượng người tập trung quá đông, mái nhà được cho là xây dựng bằng vật liệu kém chất lượng đã không chịu nổi sức nặng và bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo truyền thông Pakistan, trước đó có hơn 100 phụ nữ tụ tập tại một cửa hàng để nhận tiền trợ cấp trước dịp lễ Eid al-Fitr, lễ đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan.

Người quản lý cửa hàng đã đề nghị một số người lên đứng trên mái để giảm tải bên trong, song mái nhà đã sập do không chịu nổi sức nặng.

Lực lượng cứu hộ Rescue 1122 đã nhanh chóng triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn, đưa các nạn nhân tử vong và người bị thương tới Bệnh viện Sheikh Zayed Medical College. Chính quyền địa phương cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại cơ sở y tế này để xử lý số lượng lớn nạn nhân.

Một số nhân chứng cho biết số người thiệt mạng và bị thương có thể cao hơn do xảy ra tình trạng chen lấn và giẫm đạp sau khi mái nhà sập. Tuy nhiên, các quan chức địa phương chưa xác nhận thông tin này.

Chương trình BISP, được đặt theo tên cố Thủ tướng Benazir Bhutto, cung cấp hỗ trợ tiền mặt cho hàng triệu gia đình thu nhập thấp ở Pakistan, trong đó phần lớn là phụ nữ.

Theo chương trình này, mỗi gia đình đủ điều kiện sẽ nhận khoảng 13.000 rupee (đương khoảng 45 USD) mỗi quý.

Tình trạng chen lấn, giẫm đạp thường xảy ra tại Pakistan trong tháng Ramadan khi các cơ quan nhà nước, tổ chức từ thiện và doanh nghiệp tổ chức phát tiền hoặc thực phẩm hỗ trợ cho người nghèo.

Năm 2023, ít nhất 11 phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại điểm phát lương thực và tiền mặt ở thành phố Karachi./.

