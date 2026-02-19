Thế giới

Nổ làm sập nhà khiến 16 người thiệt mạng ở Pakistan

Vụ nổ tại Karachi, Pakistan, làm sập nhà, gây thiệt mạng 16 người, trong đó có trẻ em, trong lúc các gia đình chuẩn bị ăn sáng Ramadan.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ILKHA)
Sáng 19/2, một tòa nhà đã đổ sập sau tiếng nổ khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em.

Vụ việc xảy ra ở thành phố Karachi, miền Nam Pakistan. Giới chức thành phố này cho biết vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà 3 tầng vào khoảng 4h sáng theo giờ địa phương (tức 6h cùng ngày theo giờ Việt Nam) khi các gia đình Hồi giáo bắt đầu chuẩn bị bữa ăn trước bình minh trong tháng lễ Ramadan. Ngoài 16 người thiệt mạng còn có 13 người khác bị thương trong vụ việc xảy ra tại khu phố Soldier Bazaar đông đúc.

Các dấu hiệu ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ nổ khí ga, nhưng kết luận cuối cùng phải chờ thông tin từ cơ quan điều tra.

Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái cũng đã có 27 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ sập tòa nhà 5 tầng ở một khu dân nghèo của thành phố Karachi. Hiện có khoảng 600 ngôi nhà ở thành phố này bị xếp vào diện nguy hiểm do tiêu chuẩn an toàn thấp và lượng người cư trú cao./.

