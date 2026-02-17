Tổng thống Hàn Quốc gửi thông điệp đoàn kết quốc gia nhân dịp Tết Nguyên đán

Ngày 17/2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phụng sự người dân và thúc đẩy đoàn kết quốc gia, nhân dịp Tết Nguyên đán năm Bính Ngọ - năm thứ hai ông đảm nhiệm cương vị nguyên thủ quốc gia.

Trong thông điệp video phát đi sáng cùng ngày, Tổng thống Lee Jae Myung xuất hiện cùng Đệ nhất phu nhân Kim Hea Kyung trong trang phục hanbok truyền thống, nhấn mạnh cam kết trở thành “tổng thống của mọi người dân," bao dung và phục vụ tất cả công dân.

Ông cho biết khi Năm mới bắt đầu, ông tái khẳng định quyết tâm thực hiện vai trò lãnh đạo vì toàn thể quốc dân, bất kể khác biệt về quan điểm hay lập trường.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ cảm ơn người dân đã đồng lòng vượt qua giai đoạn biến động chính trị trong năm qua.

Theo ông Lee Jae Myung, nhờ nỗ lực chung của toàn xã hội, tình hình đất nước đang dần trở lại bình thường nhanh hơn dự kiến. Ông gửi lời tri ân sâu sắc tới người dân đã bảo vệ đất nước “trên đường phố, tại gia đình và nơi làm việc."

Tổng thống Lee Jae Myung cũng tái khẳng định mục tiêu xây dựng một quốc gia mà người dân mong muốn, nhấn mạnh dù tồn tại khác biệt, các tầng lớp xã hội đều chung khát vọng tạo dựng môi trường tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai. Ông bày tỏ hy vọng trong Năm mới, xã hội Hàn Quốc sẽ tiếp tục tiến lên trên nền tảng đoàn kết nhân ái và niềm tin lẫn nhau.

Không khí đoàn viên dịp Tết Nguyên đán của người dân Hàn Quốc khiến nhiều sinh viên quốc tế và cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Seoul gợi nhớ hương vị quê nhà. Trong bối cảnh đó, một số khu vực tại thủ đô Hàn Quốc đã trở thành điểm đến quen thuộc, giúp cộng đồng quốc tế tìm lại cảm giác gần gũi trong những ngày đầu năm.

Nhiều nhà hàng Việt Nam do người Việt làm chủ tái hiện hương vị truyền thống. Nhà hàng Pho Little Vietnam, cách ga Wangsimni khoảng 10 phút đi bộ, phục vụ phở bò, bánh ướt, hủ tiếu với giá phổ biến 8.000 won (khoảng 5,5 USD) mỗi món. Trong khi đó, quán Cộng 365 ở gần ga Dongguk Univ. (đường số 3), thu hút thực khách với món phở sườn bò đặc trưng.

Trong tiết trời se lạnh, một tô phở nóng với nước dùng đậm đà, sợi phở mềm và thịt sườn hầm kỹ mang lại cảm giác ấm áp cho những người con xa xứ.

Ở khu Hyehwa dong, quận Jongno, chợ Philippines họp vào mỗi Chủ nhật dọc lối đi giữa Trường Trung học Dongsung và Nhà thờ Công giáo Hyehwa với đa dạng các thực phẩm đặc trưng như mỳ Pancit Canton, chicharon (da heo chiên giòn), bánh sắn gói lá chuối hay sapin sapin làm từ gạo nếp và nước cốt dừa. Một số quầy phục vụ suất ăn tự chọn với các món adobo, longganisa và canh sinigang giá 10.000 won (khoảng 7 USD).

Tại khu Hongdae, quận Mapo, nhà hàng Nusantaraku chuyên ẩm thực Indonesia, gần Lối ra 8 ga Đại học Hongik, thu hút đông đảo sinh viên quốc tế. Thực đơn gồm nasi goreng, nasi padang với rendang bò, cùng trà Teh Botol. Toàn bộ nguyên liệu đều đạt tiêu chuẩn halal theo hệ thống quy định về thực phẩm và sinh hoạt phù hợp với luật Hồi giáo, đồng thời có phòng cầu nguyện nhỏ cho khách.

Sự hiện diện của các “gian bếp toàn cầu” này không chỉ đáp ứng nhu cầu ẩm thực mà còn góp phần phản ánh diện mạo đa văn hóa ngày càng rõ nét của Seoul./.

