Australia chi gần 3 tỷ USD xây dựng cơ sở mới đóng tàu ngầm hạt nhân

Ngày 15/2, Chính phủ Australia công bố khoản đầu tư 3,9 tỷ AUD (tương đương 2,8 tỷ USD) như một “khoản đặt nền móng” cho việc xây dựng cơ sở đóng tàu ngầm hạt nhân mới trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ (AUKUS).

AUKUS đặt mục tiêu trang bị cho Canberra các tàu ngầm tiên tiến do Mỹ cung cấp, đồng thời mở rộng hợp tác phát triển nhiều công nghệ tác chiến hiện đại.

Trong tuyên bố, Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh khoản đầu tư dành cho Xưởng Đóng tàu Ngầm tại Osborne, gần thành phố Adelaide, có ý nghĩa then chốt trong việc hiện thực hóa mục tiêu sở hữu đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng mang vũ khí thông thường của Australia.

Về dài hạn, tổng vốn đầu tư cho cơ sở tại Osborne dự kiến lên tới 30 tỷ AUD. Theo kế hoạch, việc bán tàu ngầm sẽ bắt đầu từ năm 2032. Đây được xem là trụ cột trong chiến lược tăng cường năng lực tấn công tầm xa của Australia tại khu vực Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhấn mạnh cơ sở mới sẽ giữ vai trò trung tâm trong quá trình này, khẳng định quá trình chuyển đổi tại Osborne cho thấy Australia đang đi đúng lộ trình xây dựng năng lực chủ quyền trong lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân trong nhiều thập niên tới.

Trước đó, năm 2021, Australia từng xảy ra căng thẳng nghiêm trọng với Pháp khi hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Paris trị giá hàng chục tỷ USD để chuyển sang tham gia chương trình AUKUS./.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật củng cố quan hệ đối tác AUKUS Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm tăng cường quan hệ đối tác an ninh ba bên giữa Australia, Vương quốc Anh và Mỹ (AUKUS).