Trung Quốc và Mỹ duy trì trao đổi chặt chẽ về kinh tế-thương mại

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đội ngũ phụ trách kinh tế và thương mại của nước này và Mỹ đã và đang duy trì trao đổi chặt chẽ ở nhiều cấp độ thông qua cơ chế tham vấn song phương.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết các nhóm công tác kinh tế và thương mại của hai nước đã trao đổi ý kiến về việc triển khai các nhận thức chung đạt được giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái.

Trong cùng tháng, hai bên cũng trao đổi về các kết quả đạt được sau cuộc tham vấn kinh tế và thương mại bên lề Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Theo ông Hà Á Đông, cả hai bên đều đã trao đổi về những quan ngại của mình trong hai lĩnh vực trên.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh trên cơ sở các nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ tăng cường đối thoại, kiểm soát thỏa đáng bất đồng và mở rộng hợp tác thực chất trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại song phương phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.

Trong thời gian qua, quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ trải qua những biến động nhất định, đan xen giữa căng thẳng và nỗ lực ổn định.

Trung Quốc luôn nhấn mạnh hai bên cần đối thoại thay vì đối đầu, đồng thời duy trì các cuộc trao đổi, tiếp xúc trên nhiều kênh và ở mọi cấp độ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau./.

