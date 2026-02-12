Giá vàng giảm nhẹ sau báo cáo việc làm của Mỹ

Giá vàng châu Á quay đầu giảm trong phiên giao dịch chiều 12/2, khi đồng USD mạnh lên sau báo cáo việc làm của Mỹ trong tháng 1/2026 khả quan hơn dự kiến.

Diễn biến này đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sớm, trong khi giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào dữ liệu lạm phát sắp công bố.

Vào đầu giờ chiều nay, giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống mức 5.055,24 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 4/2026 giảm 0,4%, xuống còn 5.077,30 USD/ounce.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng sụt giảm là sự phục hồi của chỉ số đồng USD (DXY). Đồng bạc xanh phục hồi, sau khi báo cáo việc làm cho thấy sức khỏe của nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì ổn định, khiến các kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nước ngoài.

Dữ liệu công bố ngày 11/2 cho thấy thị trường lao động Mỹ ghi nhận sự tăng trưởng bất ngờ trong tháng 1/2026, với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các con số này có thể không chính xác. Các dữ liệu hiệu chỉnh chỉ ra rằng, trong năm 2025, nền kinh tế Mỹ thực tế chỉ tạo thêm 181.000 việc làm, thấp hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu là 584.000 việc làm.

Bên cạnh đó, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự báo thâm hụt ngân sách của nước này trong năm tài khóa 2026 sẽ tăng nhẹ lên mức 1.853 tỷ USD. Điều này cho thấy các chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump đang làm trầm trọng thêm bức tranh tài khóa quốc gia trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế ở mức thấp.

Theo kết quả cuộc thăm dò độc lập mới nhất, Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến khi nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell kết thúc vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, một đợt cắt giảm lãi suất có thể diễn ra ngay sau đó vào tháng 6/2026.

Giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, dự kiến công bố tối ngày 12/2, và dữ liệu lạm phát, dự kiến công bố ngày 13/2, để có thêm tín hiệu về bước đi tiếp theo của Fed.

Cùng chung đà giảm của vàng, giá các kim loại quý khác cũng có sự điều chỉnh. Trong phiên chiều nay, giá bạc giảm 0,6%, xuống còn 83,49 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 1,1%, giao dịch ở mức 2.109,45 USD/ounce. Ngược lại, giá palladium lội ngược dòng tăng nhẹ 0,3%, lên 1.705,25 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 12/2, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 178,00-181,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 181 triệu đồng mỗi lượng Sáng 12/2, giá vàng trong nước ổn định quanh mức 181 triệu đồng/lượng, trong khi giá thế giới vẫn thấp hơn trong nước khoảng 21 triệu đồng.