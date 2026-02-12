Giá vàng ngày 12/2: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên 11/2 nhờ hoạt động mua vào ổn định. Kim loại quý này phục hồi sau khi giảm nhẹ trong thời gian ngắn khi thị trường tiếp nhận báo cáo việc làm của Mỹ.

Giá vàng giao ngay tăng 1% lên 5.074,29 USD/ounce, sau khi chạm mức 5.118,47 USD/ounce rồi giảm nhẹ. Giá vàng giao tháng 4/2026 của Mỹ tăng 1,3% lên 5.098,5 USD/ounce.

Đà tăng trưởng việc làm của Mỹ tăng tốc trong tháng 1/2026 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,3%, báo hiệu sự phục hồi của thị trường lao động. Điều này có thể cho phép Cục Dự trữ liên bang (Fed) có dư địa để giữ lãi suất ổn định trong khi theo dõi tình hình lạm phát.

Vàng đã chịu những đợt bán tháo mạnh trong hai ngày 30/1 và 2/2 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố người được ông chọn làm Chủ tịch Fed. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn tăng hơn 17% trong năm nay, tiếp nối đà tăng kỷ lục của năm ngoái trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế gia tăng và việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vào.

Theo số liệu công bố ngày 10/2, doanh số bán lẻ của Mỹ không thay đổi trong tháng 12/2025, cho thấy chi tiêu tiêu dùng và nền kinh tế đi có thể tăng trưởng chậm hơn khi bước sang năm 2026.

Các nhà kinh tế dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến khi nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell kết thúc vào tháng 5 tới, nhưng sẽ cắt giảm ngay sau đó vào tháng 6. Họ cảnh báo rằng chính sách tiền tệ dưới thời người kế nhiệm tiềm năng của ông là ông Kevin Warsh có thể trở nên quá lỏng lẻo.

Vàng, một loại tài sản không sinh lời, thường tăng giá mạnh trong thời kỳ bất ổn địa chính trị hoặc kinh tế và khi lãi suất thấp hơn.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 13/2.Trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 4,6% lên 84,39 USD/ounce, sau khi giảm hơn 3% trong phiên trước đó.

Tại Việt Nam, sáng 12/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 12/2:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: