Giá dầu tăng trở lại do căng thẳng tại Trung Đông lấn át áp lực dư cung

Giá dầu thế giới ghi nhận đà tăng trong phiên giao dịch sáng ngày 11/2, khi những căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran tại Trung Đông đã lấn át thông tin về sự gia tăng mạnh mẽ của dự trữ dầu thô tại Mỹ.

Mở đầu phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã bứt phá lên trên ngưỡng 64 USD/thùng sau khi giảm nhẹ trong phiên ngày 10/2. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc duy trì ổn định quanh mức 69 USD/thùng.

Tâm lý thị trường đang bị chi phối mạnh mẽ bởi các báo cáo an ninh mới nhất. Theo đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc bắt giữ các tàu chở dầu thô của Iran.

Đồng thời, Nhà Trắng có thể triển khai thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran thất bại.

Kể từ đầu năm 2026, giá dầu thô đã tăng hơn 10% nhờ sự cộng hưởng từ các "điểm nóng" địa chính trị. Mặc dù các cuộc đối thoại ban đầu có tín hiệu khả quan, giới đầu tư lo ngại rằng nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng, Mỹ có thể tiến hành các cuộc không kích.

Kịch bản này đe dọa trực tiếp đến dòng chảy dầu mỏ từ Iran và tiềm ẩn nguy cơ đáp trả từ quốc gia thành viên Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) này, gây bất ổn nguồn cung toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, Viện Dầu khí Mỹ (API) vừa báo cáo lượng dự trữ dầu thô của nước này đã tăng mạnh thêm 13,4 triệu thùng trong tuần qua. Nếu số liệu này được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) xác nhận, đây sẽ là mức tăng tính theo thùng lớn nhất kể từ tháng 11/2023.

Thông thường, sự gia tăng tồn kho đột biến sẽ gây áp lực giảm giá mạnh, nhưng hiện tại rủi ro quân sự đang đóng vai trò là "lực đỡ" chính, giúp thị trường đứng vững.

Bên cạnh các diễn biến tại Trung Đông, giới đầu tư đang chờ đợi hai báo cáo chiến lược. Đó là báo cáo tháng của OPEC, dự kiến công bố vào cuối phiên hôm nay, giúp đưa ra cái nhìn tổng quan và dự báo về thị trường toàn cầu.

Ngoài ra còn có báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự kiến công bố vào ngày 12/2. Trước đó, IEA liên tục cảnh báo về tình trạng dư thừa nguồn cung lớn trong năm 2026 do sản lượng đang vượt xa nhu cầu tiêu thụ.

Sự giằng co giữa rủi ro địa chính trị và các yếu tố cơ bản về cung - cầu dự kiến sẽ khiến giá dầu tiếp tục biến động mạnh trong những phiên tới./.

