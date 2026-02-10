Hội chợ Mùa Xuân: Nông sản, thủ công mỹ nghệ Việt "ghi điểm" với khách quốc tế

Không chỉ dừng lại ở vai trò kích cầu tiêu dùng nội địa, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang chuyển mình mạnh mẽ thành không gian xúc tiến thương mại mở tầm cỡ khu vực.

Sự hiện diện của hàng loạt đoàn doanh nghiệp quốc tế từ Philippines, Trung Quốc, Nhật Bản... tại hội chợ Mùa Xuân là minh chứng rõ nét cho nỗ lực đưa đối tác ngoại đến tận "địa chỉ sản xuất" của doanh nghiệp Việt.

Doanh nghiệp Philippines hào hứng với nông sản Việt

Những ngày đầu năm 2026, Hội chợ Mùa Xuân ghi nhận sự chuyển dịch đáng kể về chất lượng khách tham quan. Vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện bán lẻ thông thường, hội chợ năm nay đã trở thành "điểm hẹn" chiến lược, nơi các dòng chảy giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế được kết nối trực diện và thực chất.

Sức hút này phản ánh tư duy đổi mới trong công tác xúc tiến thương mại: thay vì chỉ mang hàng đi triển lãm xứ người, hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài đã chủ động mời đối tác đến tận nơi để "mắt thấy, tay sờ", trực tiếp thẩm định năng lực sản xuất ngay tại sân nhà.

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại Hội chợ Mùa Xuân năm nay là sự quan tâm đặc biệt từ đoàn doanh nghiệp Philippines đối với các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam như hạt điều, cacao, càphê...

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Phú Cường, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết ngay từ đầu năm 2026, Thương vụ đã triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến, trọng tâm là kết nối các tập đoàn phân phối bán lẻ hàng đầu Philippines với doanh nghiệp Việt.

"Việc đưa đoàn doanh nghiệp Philippines sang tham quan Hội chợ Mùa Xuân là một hoạt động xúc tiến thương mại thực chất, đi thẳng vào nhu cầu, năng lực và khả năng hợp tác cụ thể của hai bên," ông Cường nhấn mạnh.

Thực tế, Philippines hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN. Với dân số đông, cơ cấu trẻ và tầng lớp trung lưu đang gia tăng, nhu cầu tiêu dùng tại quốc đảo này đang mở rộng mạnh mẽ, nhất là các nhóm hàng thực phẩm, vật liệu xây dựng và máy móc - những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Đặc biệt, việc tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) giúp hàng hóa Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan, gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà nhập khẩu sở tại.

Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Philippines giới thiệu các sản phẩm Việt Nam với doanh nghiệp Philippines. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trực tiếp khảo sát tại hội chợ, ông Mandel V. Panizares, đại diện Công ty Green Agricultural Products Trading (Philippines) không giấu được sự hào hứng. Là doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối thực phẩm cao cấp, ông Panizares cho biết đang tìm kiếm đối tác tại Đông Nam Á để mở rộng thị phần và Việt Nam là điểm đến ưu tiên cho các mặt hàng hạt điều, cacao, càphê.

"Việc được trực tiếp 'mắt thấy, tay chạm' sản phẩm ngay tại hội chợ giúp chúng tôi có cái nhìn thực tế và tin cậy hơn về năng lực sản xuất cũng như chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam, thay vì chỉ tiếp cận qua hồ sơ gián tiếp," ông Panizares chia sẻ.

Khách quốc tế ấn tượng với quy mô và chất lượng

Không chỉ Philippines, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn đón tiếp nhiều đoàn khách quan trọng khác. Chiều 5/2, đoàn công tác của Cục Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc đã tới tham quan và làm việc.

Tại Phân khu Địa phương chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh, bà Dương Manh, Chuyên viên Quan hệ quốc tế của Cục Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước các sản phẩm nông sản chế biến sâu và sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam. Bà đánh giá cao sự đa dạng, chất lượng hàng hóa cũng như quy mô tổ chức bài bản kéo dài 12 ngày của hội chợ.

Để thâm nhập sâu hơn vào thị trường tỷ dân, bà Dương Manh đưa ra khuyến nghị thiết thực: "Khi tham gia các hội chợ quốc tế, đặc biệt là tại Trung Quốc, doanh nghiệp Việt cần chú trọng hơn nữa việc giới thiệu sản phẩm bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Điều này giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và thấu hiểu giá trị sản phẩm".

Cùng chung mối quan tâm, đại diện Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội cũng dành nhiều thời gian tìm hiểu các gian hàng của Thanh Hóa, Đồng Tháp. Những sản phẩm nông sản đạt chuẩn VietGAP, hữu cơ hay các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Huế đã nhận được những đánh giá rất tích cực từ phía đối tác Nhật Bản.

Sự hiện diện và quan tâm sâu sắc của các đoàn khách quốc tế tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 là tín hiệu khởi sắc cho một năm giao thương đầy triển vọng. Đây không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp Việt ký kết các đơn hàng lớn mà còn là dịp để khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên bản đồ thương mại khu vực và thế giới./.

