Hai thương hiệu vàng trong nước tiếp tục tăng thêm 600.000 mỗi lượng

Sáng nay (10/2) thị trường vàng trong nước tiếp tục nới rộng đà tăng giá so với phiên trước, trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm thêm 8 đồng.

Tại thời điểm 10 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cùng tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 9/2.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh, Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 177,5-181 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 600.000 đồng so với chốt ngày 7/2; Công ty Phú Quý giao dịch 177.500-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 9/2.

Trên thế giới, đồng kim loại quý giao dịch quanh ngưỡng 5.032 USD/ounce, tăng 15 USD. Mức giá này tương đương khoảng 158 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 23 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.055 đồng/USD, giảm 8 đồng so với ngày 9/2. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau.

Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank thông báo giá USD từ 25.665-26.140 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 65 đồng so với cuối ngày 9/2. Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.685-26.065 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 55 đồng so với cuối ngày 9/2.

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.715-26.095 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 45 đồng. Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.700-26.100 đồng/USD (mua vào/bán ra, giảm 30 đồng so với chốt phiên ngày 9/2./.

Giá vàng thế giới giằng co quanh mốc 5.000 USD mỗi ounce Tính đến 6 giờ 31 phút ngày 10/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 5.015,98 USD/ounce, giảm 0,8% sau khi có thời điểm giảm tới 1,4%, rơi xuống dưới mốc quan trọng 5.000 USD/ounce.