Giá vàng thế giới giằng co quanh mốc 5.000 USD mỗi ounce

Sau hai phiên tăng điểm liên tiếp, giá vàng thế giới đã quay đầu giảm trong sáng ngày 10/2 giữa bối cảnh các nhà đầu cơ đẩy mạnh hoạt động chốt lời trong lúc thị trường vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ngưỡng hỗ trợ sau đợt sụt giảm lịch sử vào cuối tháng trước.

Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng hôm nay, trên sàn giao dịch vàng Sydney (Australia), giá vàng đã có thời điểm giảm tới 1,4%, rơi xuống dưới mốc quan trọng 5.000 USD/ounce, trước khi phục hồi nhẹ và thu hẹp đà giảm. Tính đến 6 giờ 31 phút ngày 10/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 5.015,98 USD/ounce, giảm 0,8%.

Kể từ khi thiết lập mức đỉnh mọi thời đại vào ngày 29/1, kim loại quý này đã mất khoảng 10% giá trị. Tuy nhiên, xét trên bình diện chung, giá vàng vẫn đang duy trì ở mức cao đáng kể so với thời điểm đầu năm.

Thị trường đang tập trung chờ đợi loạt báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo việc làm các ngành công nghiệp và dịch vụ, dự kiến công bố ngày 11/2, với dự báo chỉ tăng thêm khoảng 70.000 việc làm trong tháng 1/2026 và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, dự kiến công bố ngày 13/2.

Các dữ liệu này sẽ cung cấp manh mối quan trọng về lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sau khi Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh vào vị trí Chủ tịch kế nhiệm.

Phần lớn các thị trường đều tin rằng khả năng Fed sẽ có ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm, trong năm 2026. Môi trường lãi suất thấp thường tạo đà cho vàng tăng giá do chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời này giảm xuống.

Một yếu tố then chốt khác giữ cho giá vàng không giảm sâu là hoạt động mua vào bền bỉ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc. Dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho thấy cơ quan này đã kéo dài chuỗi mua vàng sang tháng thứ 15 liên tiếp tính đến tháng 1/2026.

Cùng chung xu hướng giảm, giá bạc thế giới lùi 2,1% xuống còn 81,64 USD/ounce. Giá bạch kim và palladium cũng đồng loạt sụt giảm.

Trong khi đó, chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - đã kết thúc phiên giao dịch trước đó với mức giảm 0,6%. Sự suy yếu nhẹ của đồng USD được kỳ vọng sẽ là yếu tố kìm hãm đà lao dốc của các tài sản được định giá bằng loại tiền tệ này.

Giới phân tích nhận định thị trường kim loại quý sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co và nhạy cảm với các thông tin kinh tế từ Mỹ trong những ngày tới.

Tại Việt Nam, cuối ngày 9/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 177,40-180,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng biến động mạnh, chuyên gia UOB cảnh báo rủi ro trong ngắn hạn Với lượng vị thế đầu cơ quy mô lớn đã tích lũy trong giai đoạn giá tăng nóng gần đây, không thể loại trừ khả năng giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán trong ngắn hạn.