Thị trường biến động, China Gold tái cơ cấu dịch vụ mua lại kim loại quý

China National Gold Group Co Ltd mới đây thông báo họ sẽ tạm ngừng dịch vụ mua lại kim loại quý vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Theo China Daily, động thái này được cho là phản ánh sự biến động ngày càng tăng trên thị trường kim loại quý. Việc tạm ngừng sẽ áp dụng cho tất cả các kênh mua lại - cả trực tuyến và trực tiếp - và phù hợp với các ngày không giao dịch của Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải.

Công ty cho biết sự biến động mạnh mẽ về giá kim loại quý trong những tuần gần đây, cùng với sự bất ổn gia tăng trên thị trường toàn cầu là những lý do chính cho quyết định này.

Trong tuyên bố, China Gold nhấn mạnh: “Chúng tôi khuyến khích người tiêu dùng có cái nhìn hợp lý về sự biến động của thị trường và nâng cao nhận thức về rủi ro gia tăng khi đưa ra quyết định đầu tư."

China Gold cũng công bố một cuộc tái cơ cấu lớn hơn đối với hoạt động mua lại của mình, nhằm cải thiện quản lý rủi ro, hiệu quả hoạt động và dịch vụ khách hàng.

Liu Zhigeng, một chuyên gia hàng đầu về tài chính và thuế, cho rằng quyết định tạm ngừng dịch vụ mua lại vào những ngày không giao dịch phản ánh nỗ lực của China Gold nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động trong một thị trường ngày càng bất ổn.

Theo chuyên gia này, sự biến động mạnh mẽ của giá kim loại quý đã tạo ra những thách thức đáng kể cho các doanh nghiệp mua lại vàng, đặc biệt là về định giá và quản lý hoạt động./.

