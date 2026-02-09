Trải nghiệm tinh hoa sản vật Tây Nguyên ở Hội chợ Mùa Xuân 2026

Không gian văn hóa và điểm nhấn Đắk Lắk Giữa không gian rực rỡ của Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại Đông Anh, khu vực các tỉnh Tây Nguyên tại Sảnh 1 trở thành tâm điểm thu hút du khách nhờ sức sống đại ngàn mã liệt. Tại đây, Đắk Lắk mở ra hành trình trải nghiệm bằng hương vị cà phê Ê Đê nồng nàn và những thanh âm trong trẻo của nhạc cụ T’rưng truyền thống.

Tinh hoa sản vật OCOP từ Gia Lai Tiếp nối hành trình là không gian của tỉnh Gia Lai với những sản vật đạt chuẩn OCOP 4 sao, khẳng định uy tín và chất lượng của nông sản Việt. Du khách không chỉ tìm thấy những hộp yến sào thượng hạng mà còn được tiếp cận với các loại dầu dược liệu chăm sóc sức khỏe và gia vị Pli Đu độc đáo của người bản địa.

Sắc xuân Lâm Đồng và thông điệp hội chợ Khép lại hành trình là sự tinh tế từ gian hàng Lâm Đồng với vị ngọt thanh của các loại mứt trái cây, hạt điều béo ngậy và yến sào cao cấp. Những sản vật này không chỉ làm phong phú thêm mâm cỗ Tết của người dân Thủ đô mà còn góp phần lan tỏa thông điệp “Kết nối thịnh vượng – Đón xuân huy hoàng” của hội chợ năm nay./.