Chủ tịch nước: Bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Phú Thọ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống nhân dân, tổ chức Tết Bính Ngọ.

Nhân dịp đầu Năm mới 2026 và trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ./.

