Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Lâm Đồng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác đã kiểm tra thực tế, làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng về công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sáng 5/2, tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã kiểm tra thực tế, làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng về công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc thành lập 124 Ủy ban bầu cử cấp xã; các địa phương cũng thành lập 2.301 khu vực bỏ phiếu và ban hành quyết định thành lập số lượng Tổ bầu cử theo từng khu vực bỏ phiếu tương ứng.

Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 38 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ; 1.004 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Tính đến hết ngày 31/1/2026, Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận 25 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 153 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 5.679 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã./.