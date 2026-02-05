Phó Chủ tịch nước: Đảm bảo quy trình bầu cử diễn ra chặt chẽ, nghiêm túc

Sáng 5/2, tại phường Phan Thiết (Lâm Đồng), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã kiểm tra thực tế, làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng về công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi làm việc, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình thực hiện các nhiệm vụ về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc thành lập 124 Ủy ban bầu cử cấp xã đúng cơ cấu, thành phần theo luật định; các địa phương cũng thành lập 2.301 khu vực bỏ phiếu và ban hành quyết định thành lập số lượng tổ bầu cử theo từng khu vực bỏ phiếu tương ứng.

Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với số lượng đại biểu được bầu là 17 đại biểu; 38 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh với số lượng đại biểu được bầu là 85 đại biểu; 1.004 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã với số đại biểu được bầu là 2.949 đại biểu.

Đến hết ngày 31/1/2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận 25 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 153 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 5.679 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Tỷ lệ nữ ứng cử đạt mức khá cao; trong đó: nữ ứng cử đại biểu Quốc hội chiếm 48%, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đạt 40,6%, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã đạt 35,39%. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia ứng cử phản ánh đúng đặc thù dân cư của tỉnh với 32% ở cấp Quốc hội, 14,29% ở cấp tỉnh và 11,11% ở cấp xã.

Từ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ngày 2/2/2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở địa phương và người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Cụ thể, hội nghị đã xem xét, thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 150 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hiện nay, 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn đang triển khai hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở các cấp xã.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, tỉnh đã bố trí hơn 70 tỷ đồng phục vụ bầu cử, hoàn tất cấp phát con dấu, hòm phiếu, tài liệu nghiệp vụ và tổ chức tập huấn, bảo đảm công tác chuẩn bị đồng bộ, đúng luật trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác thông tin, tuyên truyền được tỉnh triển khai đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của cử tri về quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh (nếu có) và các phương án dự phòng được xây dựng cụ thể, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, đợt bầu cử sắp tới rất đặc biệt, nhất là sau khi vừa sáp nhập tỉnh, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn có nhiều thay đổi về dân tộc, tôn giáo, địa hình nên Lâm Đồng là địa phương được Trung ương quan tâm. Do đó, địa phương tiếp tục tập trung cho công tác bầu cử, nhất là thời điểm triển khai hội nghị hiệp thương lần thứ 3 rất gần với dịp Tết cổ truyền sẽ có nhiều việc, vấn đề phát sinh.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Lâm Đồng đặt ra mục tiêu tổ chức ngày bầu cử phải thành công về nhân sự, đảm bảo đủ, đúng, đảm bảo về chất lượng, cơ cấu. Công tác tổ chức được đảm bảo để ngày bầu cử diễn ra thành công, tiến độ quy định đến đâu đảm bảo tới đó, đúng quy trình của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

"Lâm Đồng có thể diễn tập thử tại một điểm tại mỗi xã, phường trên địa bàn về tất cả quy trình, tình huống, kịch bản có thể xảy ra, từ đó rút kinh nghiệm, có sự phân công cụ thể đúng người, đúng trách nhiệm để ngày bầu cử chính thức không xảy ra sự cố nào, góp phần vào thành công chung của cả nước," Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày (5/2), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại Khu vực bỏ phiếu số 16 (trụ sở Tổ dân phố 14, phường Phan Thiết, Lâm Đồng).

Tại đây, Phó Chủ tịch nước đã chia sẻ, động viên đồng thời đề nghị Tổ bầu cử số 16 tập trung cho công tác chuẩn bị, đặc biệt về cơ sở vật chất, phương án xử lý sự cố nhằm đảm bảo quy trình bầu cử diễn ra chặt chẽ, nghiêm túc và thành công./.

