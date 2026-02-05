Kinh tế
Việt Nam-Mỹ ký kết các văn kiện hợp tác năng lượng

Các thỏa thuận tập trung vào việc cung ứng dầu thô cho Nhà máy Dung Quất, nghiên cứu cung cấp nhiên liệu sinh học ethanol và nguyên liệu sản xuất ethanol tại Việt Nam.

Chiều ngày 3/2/2026, tại Washington D.C., Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã chứng kiến Lễ ký kết các Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và các đối tác năng lượng hàng đầu của Mỹ gồm Chevron, Marquis Energy và ADM.

Các thỏa thuận tập trung vào việc cung ứng dầu thô cho Nhà máy Dung Quất, nghiên cứu cung cấp nhiên liệu sinh học ethanol và nguyên liệu sản xuất ethanol tại Việt Nam./.

