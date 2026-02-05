Việt Nam-Mỹ ký kết các văn kiện hợp tác năng lượng

Các thỏa thuận tập trung vào việc cung ứng dầu thô cho Nhà máy Dung Quất, nghiên cứu cung cấp nhiên liệu sinh học ethanol và nguyên liệu sản xuất ethanol tại Việt Nam.

Chiều ngày 3/2/2026, tại Washington D.C., Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã chứng kiến Lễ ký kết các Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và các đối tác năng lượng hàng đầu của Mỹ gồm Chevron, Marquis Energy và ADM.

Hợp tác năng lượng Việt Nam-Mỹ tạo động lực cho Hiệp định Thương mại đối ứng Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã ký các Biên bản ghi nhớ hợp tác năng lượng với các đối tác hàng đầu của Mỹ, góp phần mở rộng không gian hợp tác kinh tế song phương cân bằng và bền vững.